Am 4. Spieltag der Europa League empfängt der VfB Stuttgart den niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.

Den VfB Stuttgart erwartet am 4. Spieltag der Europa League mit Feyenoord Rotterdam eine schwere Aufgabe vor den heimischen Fans in der MHP-Arena.

Beide Teams liegen aktuell außerhalb der Top 24 und würden damit aus dem Wettbewerb ausscheiden. Das macht dieses Duell am 4. Spieltag bereits zu einer besonders brisanten Partie.

Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hatte am ersten Spieltag mit einem 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo drei Punkte eingefahren und seitdem beim FC Basel und bei Fenerbahce Istanbul jeweils auswärts verloren.

Rotterdam hingegen holte seine ersten Punkte am vergangenen Spieltag gegen Panathinaikos. Gegen die Griechen gewann Robin van Persie mit seiner Mannschaft in Rotterdam mit 3:1.

Die Ausgangslage vor der Partie ist völlig offen. ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.