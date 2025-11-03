4. Spieltag in der Europa League
VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam live: Übertragung der Europa League im Ticker, im TV und Livestream
- Veröffentlicht: 03.11.2025
- 16:33 Uhr
- ran.de
Am 4. Spieltag der Europa League empfängt der VfB Stuttgart den niederländischen Topklub Feyenoord Rotterdam. Wer überträgt das Spiel? Und wo gibt's einen Ticker? ran hat alle Infos zusammengefasst.
Den VfB Stuttgart erwartet am 4. Spieltag der Europa League mit Feyenoord Rotterdam eine schwere Aufgabe vor den heimischen Fans in der MHP-Arena.
Beide Teams liegen aktuell außerhalb der Top 24 und würden damit aus dem Wettbewerb ausscheiden. Das macht dieses Duell am 4. Spieltag bereits zu einer besonders brisanten Partie.
Die Mannschaft von Sebastian Hoeneß hatte am ersten Spieltag mit einem 2:1-Erfolg gegen Celta Vigo drei Punkte eingefahren und seitdem beim FC Basel und bei Fenerbahce Istanbul jeweils auswärts verloren.
Rotterdam hingegen holte seine ersten Punkte am vergangenen Spieltag gegen Panathinaikos. Gegen die Griechen gewann Robin van Persie mit seiner Mannschaft in Rotterdam mit 3:1.
Die Ausgangslage vor der Partie ist völlig offen. ran hat alle Informationen zum Match zusammengefasst.
Die Bundesliga und 2. Liga auf Joyn
VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort
- Spiel: VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam
- Wettbewerb: Europa League, Ligaphase (4. Spieltag)
- Datum: 6. November 2025
- Uhrzeit: 21:00 Uhr
- Austragungsort: MHP-Arena (Stuttgart)
Externer Inhalt
Stuttgart zuhause gegen Rotterdam live: Wo läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
RTL zeigt an jedem Europa-League-Spieltag eine Partie im Free-TV. Am 4. Spieltag ist es das Duell des VfB Stuttgart mit Feyenoord Rotterdam. Die Übertragung beginnt um 20:15 Uhr.
Rotterdam gastiert in Stuttgart: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und Feyenoord Rotterdam läuft zusätzlich im Livestream auf RTL+. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Stuttgart empfängt Feyenoord: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam gibt es wie gewohnt auf ran.de
VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
- Begegnung: VfB Stuttgart vs. Feyenoord Rotterdam
- Datum und Uhrzeit: 06. November 2025; 21:00 Uhr
- Trainer: Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart), Robin van Persie (Feyenoord Rotterdam)
- Free-TV: RTL
- Pay-TV: -
- Livestream: RTL+
- Liveticker: ran.de