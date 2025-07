Magull: Das war wirklich ein unglaublich schönes Gefühl. Und doch ging alles so schnell, dass ich den Moment in seiner ganzen Bedeutung gar nicht sofort greifen konnte – da funktionieren viele Dinge einfach automatisch. Trotzdem bleibt es ein Augenblick, der mir für immer in Erinnerung bleiben wird. Ein ganz besonderer Moment, vor so vielen Menschen, in einem so wichtigen Spiel.

Lina Magull: Ja, tatsächlich sehr oft – ich werde nach wie vor regelmäßig darauf angesprochen. Das ist schön, denn es zeigt, dass dieses Spiel in den Köpfen vieler Menschen hängen geblieben ist. Es bleibt eine besondere Erinnerung, weil wir mit der EM nicht nur sportlich überzeugt, sondern auch gesellschaftlich etwas für den Frauenfußball in Deutschland bewegt haben. Wir konnten das Spiel nicht gewinnen, aber drumherum sehr viel bewegen - und das macht es im Rückblick umso wertvoller.

Die deutsche Mannschaft startet am Freitag gegen Polen in das Turnier (21 Uhr im Liveticker auf ran.de) .

Im Interview mit ran erinnert sich Magull an die EM 2022 und blickt auf das Turnier in der Schweiz voraus. Sie spricht über die Chancen des deutschen Teams, die Favoritinnen bei der EM und über die Unterschiede zwischen dem Fußball in Italien und Deutschland.

Den zwischenzeitlichen Ausgleich, der das DFB-Team in die Verlängerung brachte, erzielte Lina Magull. Im März dieses Jahres beendete die 30-jährige Mittelfeldspielerin von Inter Mailand ihre Karriere in der Nationalmannschaft nach 77 Spielen und 22 Toren.

Magull: Das lässt sich im Moment schwer genau einschätzen. Christian Wück ist seit einigen Monaten im Amt, und im Kader stehen sowohl neue Gesichter als auch erfahrene Spielerinnen. Insgesamt bringt die Mannschaft eine große Qualität mit. Die letzten beiden Spiele in der Nations League gegen Österreich und die Niederlande haben gezeigt, dass sich das Team gefunden hat. Noch wichtiger ist aber der Eindruck, dass eine echte Geschlossenheit entstanden ist. Man hört immer wieder, dass sich die Spielerinnen untereinander gut verstehen, sich gegenseitig unterstützen und ein echtes Miteinander leben – und genau das braucht es, um erfolgreich in ein Turnier zu gehen: ein Team, in dem jede ihre Rolle kennt und annimmt.

ran: Sie haben es bereits angesprochen, die Auftritte der deutschen Mannschaft bei der EM in England haben einen Hype um den Frauenfußball in Deutschland ausgelöst, die Spielerinnen wurden nach dem Turnier deutlich häufiger auf der Straße erkannt, die Zuschauerzahlen in den Bundesliga-Stadien stiegen. Kann so etwas diesmal bei dem Turnier in der Schweiz wieder gelingen?

Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück Wück setzt dabei auf elf Spielerinnen, die vor drei Jahren in England das EM-Finale erreichten. "Wir wollen mit einer Mischung aus Spielfreude, Begeisterung, Willen und Überzeugung agieren - dafür steht dieser Kader. Wenn uns das gelingt, kann es für uns sehr weit gehen", sagte Wück. Die DFB-Frauen spielen am 4. Juli gegen Polen, am 8. Juli gegen Dänemark und am 12. Juli gegen Schweden.

Frauen-EM 2025: Auf diesen Kader setzt Bundestrainer Christian Wück Für die DFB-Frauen steht in diesem Sommer ein Highlight an. In der Schweiz kämpft das Team von Bundestrainer Christian Wück vom 2. bis 27. Juli um den EM-Titel. ran hat alle Spielerinnen im Überblick.

ran: Spanien wird überall als der große Favorit gehandelt. Stehen die Spanierinnen wirklich so weit vor allen anderen Mannschaften?

Magull: Ich würde nicht sagen, dass Spanien allen anderen Mannschaften meilenweit voraus ist. Aber sie haben über die letzten Jahre kontinuierlich gezeigt, dass sie Spiele sehr gut kontrollieren können. Der Kader ist mit Spielerinnen gespickt, die einfach Weltklasse-Niveau haben. Viele kommen vom FC Barcelona, der herausragenden Vereinsmannschaft der letzten Jahre – auch wenn sie dieses Jahr das Finale der Champions League gegen Arsenal verloren haben. Es macht schon Spaß, der Mannschaft zuzuschauen, weil sie viele Zockerinnen auf dem Platz haben, die ein Spiel entscheiden können. Aber insgesamt wird das Niveau immer besser, die Mannschaften sind leistungsmäßig auch im Frauenfußball immer enger zusammengerückt. Das ist schön, weil es die Spiele spannender macht. Deshalb ist es für jede Mannschaft schwieriger, zu dominieren. Dennoch muss man anerkennen: Spanien gilt zu Recht als einer der Favoriten.

ran: Zurück zu Italien. Sie sind vor eineinhalb Jahren vom FC Bayern zu Inter Mailand gewechselt. Wo steht der italienische Frauenfußball im Vergleich zum deutschen?

Magull: Es ist immer ein bisschen schwierig, zu vergleichen. Deutschland hat es hinbekommen, die Aufmerksamkeit für den Frauenfußball in den letzten Jahren zu erhöhen und mehr in den Frauenfußball zu investieren. Es ist auch schön zu sehen, dass jetzt Mannschaften wie der Hamburger SV oder Union Berlin in die Bundesliga aufgestiegen sind. Beim HSV standen die Frauen lange Zeit nicht so im Fokus, doch mittlerweile wird verstärkt investiert, was der Bundesliga insgesamt mehr Aufmerksamkeit verschaffen wird.

ran: Und in Italien?

Magull: Die großen Vereine haben ebenfalls Frauenmannschaften, aber man hat das Potenzial erst später erkannt. Aber jetzt ist es so, dass die Serie A femminile die am schnellsten wachsende Liga in Europa ist. In den eineinhalb Jahren, die ich nun für Inter spiele, habe ich diese enorme Entwicklung aus erster Hand miterlebt. Für mich persönlich ist es eine spannende Erfahrung, ein anderes Land auch aus fußballerischer Sicht kennenzulernen. Das Niveau ist bereits vergleichbar gut, auch wenn es in der Liga keinen klaren Ausreißer wie den FC Bayern in Deutschland gibt – aber viele Teams bewegen sich auf einem ähnlichen hohen Level. Bei uns wird sehr professionell gearbeitet und es ist lobenswert, dass sich die Arbeit so schnell über die letzten Jahre ausgezahlt hat.

Es ist auffällig, dass in Italien immer sehr gewollt nach vorne gespielt wird, keine Mannschaft stellt sich hinten rein. Es wird sich sehr viel zugetraut und häufig ins Dribbling oder in Eins-gegen-Eins-Situationen gegangen. Auch taktisch hat sich der Fußball deutlich verbessert, wobei ich es persönlich gut finde, wenn nicht immer alles bis ins kleinste Detail vorgeschrieben ist. Für mich ist das Niveau des Frauenfußballs in Italien mittlerweile sehr hoch, und ich hoffe, dass die Sichtbarkeit auch immer weiter zunimmt. Es wird schon viel dafür getan.