Einige DFB-Nationalspielerinnen kassieren sechsstellige Beträge. Doch das Gehaltsgefälle im deutschen Fußball ist groß.

von Oliver Jensen,

Der Frauen-Fußball hat sich rasant entwickelt, auch bei den Gehältern.

Die deutschen Nationalspielerinnen verdienen zwar längst nicht so viel Geld wie Manuel Neuer, Joshua Kimmich oder Jamal Musiala, die beim FC Bayern München geschätzt rund 20 Millionen Euro im Jahr einnehmen. Doch auch bei den Frauen wird mittlerweile ordentlich kassiert.

Als Top-Verdienerin im deutschen Fußball gilt die Nationalspielerin Jule Brand, die zur kommenden Saison nach Frankreich zu Olympique Lyon wechselt. Die 22-Jährige soll laut einem Bericht der "Sport Bild" rund 600.000 Euro im Jahr verdienen - mehr als jede deutsche Spielerin zuvor.

Lena Oberdorf - die sich vor einem Jahr das Kreuzband riss und daher nicht an der EM teilnimmt, allerdings als eine der besten deutschen Spielerinnen gilt - kommt an diese Summe nicht einmal annähernd heran. Laut der "Bild" liegt ihr monatliches Gehalt bei 20.000 Euro - also 240.000 Euro im Jahr.

Grundsätzlich ist es möglich, bei internationalen Top-Vereinen mehr Geld zu verdienen als in Deutschland. Klara Bühl verlängerte im März ihren Vertrag beim FC Bayern bis zum Sommer 2027, obwohl sie im Ausland wohl das Doppelte hätte verdienen können - also etwa im Bereich von Brand. Der FC Barcelona und einige Spitzenvereine aus England sollen interessiert gewesen sein.

Warum sie in München blieb? "Für mich steht das Geld nicht an erster Stelle. Ich möchte sportlich meine 100 Prozent erreichen, das ist mein Karriereziel", wird sie von der "Sport Bild" zitiert.

Das Gehalt von der aktuell verletzten Giulia Gwinn (Bayern München) wird in den Medien auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Hinzu kommen allerdings die Werbeeinnahmen. Mit rund 672.000 Instagram-Followern dürfte Gwinn jährlich einen sechsstelligen Betrag durch Werbepartnerschaften einnehmen.