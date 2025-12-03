Deutschland wird die Frauen-EM 2029 austragen. Für den DFB ist es die große Chance, aus den Fehlern von 2011 zu lernen und diesmal den Fußball in den Mittelpunkt zu rücken. Ein Kommentar. Von Justin Kraft Große Turniere sind immer auch Kampagnen. Für Verbände, Nationen, manchmal sogar die Politik und große Konzerne. Mit jeder Europameisterschaft und jeder Weltmeisterschaft ergibt sich die Chance für die Gastgeber, sich vor breitem Publikum zu inszenieren und darzustellen. In dieser Chance liegen zugleich große Risiken. Deutschland ist selbst ein sehr gutes Beispiel dafür. 2011 war man Gastgeber der Frauen-Weltmeisterschaft im Fußball. Selbiger stand jedoch eher weniger im Mittelpunkt der Kampagnen und Berichterstattung rund um das Turnier. Sommermärchen reloaded: EM 2029 findet in Deutschland statt Bei der WM 2011 sei "vor allem über das Geschlecht berichtet worden", sagte Sozialwissenschaftlerin Bettina Staudenmeyer 2019 in einem Interview mit der "SZ": "So lautete auch die offizielle Strategie des DFB mit dem Motto: '2011 von seiner schönsten Seite.'" Der Verband kämpfte damals aktiv gegen Klischees und inszenierte den Frauenfußball mit oberflächlichen Charakteristiken: Schön, feminin, andersartig. Diese Auseinandersetzung mit Klischees führte automatisch zu einer Fokussierung auf Aspekte, um die es eigentlich gar nicht ging.

Kampagnen wie die mit dem "Playboy" standen im Vordergrund, nicht Themen wie die Entwicklung des Fußballs in Deutschland. "2011 wurde der sogenannte Frauenfußball als etwas völlig anderes als der Fußball dargestellt, den Männer spielen und der ja als 'normal' gilt", so Staudenmeyer: "Mit der Werbekampagne wurde die Geschlechterdifferenz betont, statt sie aufzubrechen. Das hat dem Sport selbst keinen Gefallen getan." Und genau hier liegt nun die Chance für den DFB mit Blick auf das Jahr 2029. Denn dann wird Deutschland wieder ein großes Turnier im Fußball ausrichten: die Europameisterschaft der Frauen. Es ist die Möglichkeit, aus den Fehlern von 2011 zu lernen und das Wesentliche in den Mittelpunkt zu rücken, statt die Klischeebekämpfung mit flottem Marketing – vorher, währenddessen und danach.

