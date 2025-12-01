- Anzeige -
Achtelfinale im DFB-Pokal im Joyn-Livestream

Union Berlin vs. FC Bayern heute live: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker - die Aufstellungen

  • Aktualisiert: 03.12.2025
  • 19:36 Uhr

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Union Berlin auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Union Berlin auf den FC Bayern München. Bereits im ersten Duell dieser Saison sorgten die Berliner für eine Überraschung.

Sie beendeten die beeindruckende Serie der Bayern von 16 Siegen aus 16 Pflichtspielen. Erst ein Last-Minute-Treffer von Harry Kane rettete dem Rekordmeister damals ein 2:2.

FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3

Union Berlin vs. FC Bayern: DFB-Pokal am 03.12 ab 20:45 Uhr LIVE im Stream auf Joyn

Verfolge das Spiel im DFB-Pokal kostenlos im Livestream auf Joyn.

Zuletzt mussten die Münchner zudem ihre erste Niederlage der laufenden Champions-League-Saison hinnehmen. Gegen Arsenal unterlag das Team mit 1:3.

Union Berlin präsentiert sich in der Bundesliga stabil. Aktuell belegen die Köpenicker mit 15 Punkten den achten Tabellenplatz.

Union Berlin vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: Union Berlin vs. FC Bayern
  • Wettbewerb: DFB-Pokal, Achtelfinale
  • Datum: 03. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Union Berlin vs. FC Bayern: Die offiziellen Aufstellungen

Aufstellung Union: Rönnow - Querfeld, Doekhi, Leite - Haberer, Khedira, Kemlein, Rothe - Jeong, Schäfer - Ansah

Aufstellung Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Karl, Diaz - Kane

Achtelfinale im DFB-Pokal: Läuft Union vs. Bayern heute im Free-TV?

Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal heute im Livestream: Union gegen Bayern kostenlos auf Joyn sehen

Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Achtelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Union Berlin - FC Bayern München heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

Bayern zu Gast in Berlin heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu Union Berlin gegen FC Bayern gibt's wie gewohnt auf ran.de.

Union Berlin vs. FC Bayern heute live: Alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: Union Berlin vs. FC Bayern
  • Datum und Uhrzeit: 03. Dezember 2025; 20:45 Uhr
  • Trainer: Steffen Baumgart (Union Berlin), Vincent Kompany (FC Bayern)
  • Free-TV: ZDF
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
Auch interessant: FC Bayern München - Uli Hoeneß teilt aus: Kritik an Infantino, UEFA, Ultras und den Grünen. Und: DFB-Pokal 2025/26: Die Auslosung der Viertelfinals im Free-TV und Livestream

