Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Union Berlin auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker. Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft Union Berlin auf den FC Bayern München. Bereits im ersten Duell dieser Saison sorgten die Berliner für eine Überraschung. DFB-Pokal: Das Achtelfinale zwischen Union Berlin und dem FC Bayern am 03.12. ab 20:45 Uhr im Livestream auf Joyn Sie beendeten die beeindruckende Serie der Bayern von 16 Siegen aus 16 Pflichtspielen. Erst ein Last-Minute-Treffer von Harry Kane rettete dem Rekordmeister damals ein 2:2.

Zuletzt mussten die Münchner zudem ihre erste Niederlage der laufenden Champions-League-Saison hinnehmen. Gegen Arsenal unterlag das Team mit 1:3. Union Berlin präsentiert sich in der Bundesliga stabil. Aktuell belegen die Köpenicker mit 15 Punkten den achten Tabellenplatz.

Union Berlin vs. FC Bayern heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Spiel im DFB-Pokal? Spiel: Union Berlin vs. FC Bayern

Wettbewerb: DFB-Pokal, Achtelfinale

Datum: 03. Dezember 2025

Uhrzeit: 20:45 Uhr

Austragungsort: Stadion An der Alten Försterei (Berlin)

Union Berlin vs. FC Bayern: Die offiziellen Aufstellungen Aufstellung Union: Rönnow - Querfeld, Doekhi, Leite - Haberer, Khedira, Kemlein, Rothe - Jeong, Schäfer - Ansah

Aufstellung Bayern: Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Karl, Diaz - Kane

Achtelfinale im DFB-Pokal: Läuft Union vs. Bayern heute im Free-TV? Ja! Das ZDF überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 20:15 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 20:45 Uhr.

DFB-Pokal heute im Livestream: Union gegen Bayern kostenlos auf Joyn sehen Die ZDF-Übertragung lässt sich auf jeden Fall kostenfrei auf Joyn streamen. Diese ist zudem auf der ZDF-Website und auch in der Mediathek zu finden. Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Achtelfinalpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

Union Berlin - FC Bayern München heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV? Bei Sky. Der Anbieter überträgt alle Spiele des Wettbewerbs live. Für den Empfang der jeweiligen Sender wird allerdings ein Pay-TV-Vertrag benötigt.

Bayern zu Gast in Berlin heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal? Einen Liveticker zu Union Berlin gegen FC Bayern gibt's wie gewohnt auf ran.de.

