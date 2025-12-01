Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf den VfL Bochum. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker. Der VfB Stuttgart reist im Achtelfinale des DFB-Pokals zum VfL Bochum. Die Stuttgarter präsentieren sich in dieser Saison bislang stabil und gehören in der Bundesliga zu den positiven Erscheinungen. Auch in der Europa League hat sich die Mannschaft zuletzt gefangen und wichtige Schritte in Richtung Qualifikation für die nächste Runde gemacht. VfL Bochum vs. VfB Stuttgart am 03. Dezember ab 18:00 Uhr: Achtelfinale des DFB-Pokal LIVE und KOSTENLOS auf Joyn Der VfL Bochum erlebt nach dem Abstieg eine herausfordernde Saison in der 2. Liga. Die Mannschaft sucht noch nach der nötigen Konstanz und bewegt sich im Tabellenmittelfeld.

Vor eigenem Publikum wollen die Bochumer den Favoriten aus Stuttgart herausfordern und das Duell über Kampf, Laufbereitschaft und Emotionalität offenhalten. Für Stuttgart gilt es, die eigene spielerische Qualität auszuspielen und sich nicht von der Pokalatmosphäre in Bochum überraschen zu lassen. VfL Bochum - VfB Stuttgart: DFB-Pokal heute hier im kostenlosen Livestream & Free-TV sehen Das Aufeinandertreffen verspricht ein Duell zweier Teams mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen, bei dem der Pokal wie so oft seine eigenen Geschichten schreiben könnte.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal? Spiel: VfL Bochum vs. VfB Stuttgart

Wettbewerb: DFB-Pokal; Achtelfinale

Datum: 03. Dezember 2025

Uhrzeit: 18:00 Uhr

Austragungsort: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ Update: Stuttgart führt zur Halbzeit +++ Der VfB Stuttgart führt aufgrund eines Eigentores von Bochums Philipp Strompf (12.) mit 1:0. Zudem sah Strompf wegen einer Notbremse nach VAR-Eingriff kurz vor der Halbzeit die Rote Karte.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Die offiziellen Aufstellungen Aufstellung Bochum: Horn - Morgalla, Loosli, Strompf, Wittek - Ibrahima Sissoko, Lenz, Pannewig - Onyeka, Wätjen - Alfa-Ruprecht

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Aufstellung Stuttgart: Bredlow - Jeltsch, Chabot, Hendriks - Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstädt - Leweling, El Khannouss - Undav

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Achtelfinale im DFB-Pokal heute live: Läuft VfL Bochum gegen VfB Stuttgart im Free-TV? Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 17:45 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr.

Bochum - Stuttgart heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV? Alle Partien des Wettbewerbs sind bei Sky live zu sehen. Dafür ist allerdings ein Pay-TV-Vertrag erforderlich.

DFB-Pokal im Livestream: Bochum vs. Stuttgart kostenlos auf Joyn sehen Die Übertragung der ARD kann kostenlos über Joyn gestreamt werden. Sie steht außerdem auf der ARD-Website und in der Mediathek zur Verfügung. Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

VfB Stuttgart zu Gast in Bochum heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal? Einen Liveticker zu VfB Stuttgart gegen VfL Bochum gibt's wie gewohnt auf ran.de.

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 1. Runde 2. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale DFB-Pokal 18:00 Hertha BSC Hertha BSC 6:1 Beendet K'lautern 1. FC Kaiserslautern 18:00 Bor. Mönchengladbach M'gladbach 1:2 Beendet St. Pauli FC St. Pauli 21:00 Borussia Dortmund Dortmund 0:1 Beendet Leverkusen Bayer Leverkusen 21:00 RB Leipzig RB Leipzig 3:1 Beendet Magdeburg 1. FC Magdeburg 18:00 VfL Bochum Bochum 0:2 2. Halbzeit Stuttgart VfB Stuttgart 18:00 SC Freiburg Freiburg 2:0 2. Halbzeit Darmstadt SV Darmstadt 98 20:45 1. FC Union Berlin Union Berlin -:- FC Bayern Bayern München 20:45 Hamburger SV Hamburg -:- Holstein Kiel Holstein Kiel