Achtelfinale im DFB-Pokal

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live: DFB-Pokal-Achtelfinale im Free-TV, Joyn-Livestream und im Ticker - Halbzeitstand 0:1

  • Aktualisiert: 03.12.2025
  • 18:50 Uhr
  • ran.de

Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf den VfL Bochum. So verfolgt ihr das Duell live im Free-TV, Stream und Ticker.

Der VfB Stuttgart reist im Achtelfinale des DFB-Pokals zum VfL Bochum. Die Stuttgarter präsentieren sich in dieser Saison bislang stabil und gehören in der Bundesliga zu den positiven Erscheinungen. Auch in der Europa League hat sich die Mannschaft zuletzt gefangen und wichtige Schritte in Richtung Qualifikation für die nächste Runde gemacht.

Der VfL Bochum erlebt nach dem Abstieg eine herausfordernde Saison in der 2. Liga. Die Mannschaft sucht noch nach der nötigen Konstanz und bewegt sich im Tabellenmittelfeld.

29.11.2025 - Fussball - Saison 2025 2026 - 2. Fussball - Bundesliga - 14. Spieltag: SpVgg Greuther Fürth ( Kleeblatt ) - VfL Bochum - Sportfoto Zink MeZi - xmexzix - DFL regulations prohibit any us...

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: DFB-Pokal-Achtelfinale am 03.12. ab 18:00 Uhr live im Stream auf Joyn.

Verfolge die Partie kostenlos im Joyn-Livestream.

Vor eigenem Publikum wollen die Bochumer den Favoriten aus Stuttgart herausfordern und das Duell über Kampf, Laufbereitschaft und Emotionalität offenhalten.

Für Stuttgart gilt es, die eigene spielerische Qualität auszuspielen und sich nicht von der Pokalatmosphäre in Bochum überraschen zu lassen.

VfL Bochum - VfB Stuttgart: DFB-Pokal heute hier im kostenlosen Livestream & Free-TV sehen

Das Aufeinandertreffen verspricht ein Duell zweier Teams mit völlig unterschiedlichen Ausgangslagen, bei dem der Pokal wie so oft seine eigenen Geschichten schreiben könnte.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das Achtelfinalspiel im DFB-Pokal?

  • Spiel: VfL Bochum vs. VfB Stuttgart
  • Wettbewerb: DFB-Pokal; Achtelfinale
  • Datum: 03. Dezember 2025
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: Vonovia Ruhrstadion (Bochum)

+++ Update: Stuttgart führt zur Halbzeit +++

Der VfB Stuttgart führt aufgrund eines Eigentores von Bochums Philipp Strompf (12.) mit 1:0. Zudem sah Strompf wegen einer Notbremse nach VAR-Eingriff kurz vor der Halbzeit die Rote Karte.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart: Die offiziellen Aufstellungen

Aufstellung Bochum: Horn - Morgalla, Loosli, Strompf, Wittek - Ibrahima Sissoko, Lenz, Pannewig - Onyeka, Wätjen - Alfa-Ruprecht

Aufstellung Stuttgart: Bredlow - Jeltsch, Chabot, Hendriks - Assignon, Karazor, Stiller, Mittelstädt - Leweling, El Khannouss - Undav

Achtelfinale im DFB-Pokal heute live: Läuft VfL Bochum gegen VfB Stuttgart im Free-TV?

Ja, läuft es. Die ARD überträgt das Duell live. Die Übertragung beginnt mit der Vorberichterstattung um 17:45 Uhr. Der Anpfiff erfolgt um 18:00 Uhr.

Bochum - Stuttgart heute live: Wo läuft der DFB-Pokal im Pay-TV?

Alle Partien des Wettbewerbs sind bei Sky live zu sehen. Dafür ist allerdings ein Pay-TV-Vertrag erforderlich.

DFB-Pokal im Livestream: Bochum vs. Stuttgart kostenlos auf Joyn sehen

Die Übertragung der ARD kann kostenlos über Joyn gestreamt werden. Sie steht außerdem auf der ARD-Website und in der Mediathek zur Verfügung.

Wer einen Pay-TV-Vertrag bei Sky hat, sieht die Erstrundenpartie auch via Sky Go. Zudem ist nach Abschluss eines kostenpflichtigen Abos ein Livestream bei WOW TV abrufbar.

VfB Stuttgart zu Gast in Bochum heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Achtelfinale im DFB-Pokal?

Einen Liveticker zu VfB Stuttgart gegen VfL Bochum gibt's wie gewohnt auf ran.de.

VfL Bochum vs. VfB Stuttgart heute live: Alle Informationen zur Übertragung des Achtelfinals im DFB-Pokal

  • Spiel: VfL Bochum vs. VfB Stuttgart
  • Datum und Uhrzeit: 03. Dezember; 18:00 Uhr
  • Trainer: Uwe Rösler (VfL Bochum), Sebastian Hoeneß (VfB Stuttgart)
  • Free-TV: ARD
  • Pay-TV: Sky
  • Livestream: Joyn, ARD-Mediathek, Sky Go, WOW TV
  • Liveticker: ran.de
DFB-Pokal
02.12.2025
18:00
Hertha BSC
Hertha BSC
Hertha BSC
6:1
Beendet
1. FC Kaiserslautern
K'lautern
1. FC Kaiserslautern
02.12.2025
18:00
Bor. Mönchengladbach
M'gladbach
Bor. Mönchengladbach
1:2
Beendet
FC St. Pauli
St. Pauli
FC St. Pauli
02.12.2025
21:00
Borussia Dortmund
Dortmund
Borussia Dortmund
0:1
Beendet
Bayer Leverkusen
Leverkusen
Bayer Leverkusen
02.12.2025
21:00
RB Leipzig
RB Leipzig
RB Leipzig
3:1
Beendet
1. FC Magdeburg
Magdeburg
1. FC Magdeburg
03.12.2025
18:00
VfL Bochum
Bochum
VfL Bochum
0:2
2. Halbzeit
VfB Stuttgart
Stuttgart
VfB Stuttgart
03.12.2025
18:00
SC Freiburg
Freiburg
SC Freiburg
2:0
2. Halbzeit
SV Darmstadt 98
Darmstadt
SV Darmstadt 98
03.12.2025
20:45
1. FC Union Berlin
Union Berlin
1. FC Union Berlin
-:-
Bayern München
FC Bayern
Bayern München
03.12.2025
20:45
Hamburger SV
Hamburg
Hamburger SV
-:-
Holstein Kiel
Holstein Kiel
Holstein Kiel
