Anzeige

Antonio Rüdiger wehrt sich gerichtlich gegen die Vorwürfe, einen islamistischen Gruß gezeigt zu haben. In einer Zeit, in der rechtes Gedankengut und Hetze zunimmt, zeigt der Nationalspieler klare Kante. Und das ist gut so. Ein Kommentar.

Von Kai Esser

Am 11. März tat Antonio Rüdiger das, was er jedes Jahr als gläubiger und praktizierender Muslim tut: Er brach sein Fasten und feierte den Ramadan. In diesem Jahr mit einem Bild auf Instagram, was ihn in Gebetskleidung zeigt.

Daraufhin musste der Nationalspieler sich jedoch schwere Vorwürfe gefallen lassen: Ausgerechnet Julian Reichelt, ehemaliger Chefredakteur der "Bild"-Zeitung, will bei Antonio Rüdiger einen "IS-Finger" erkannt haben.

Damit bringt der Chef eines rechtspopulistischen Portals den Innenverteidiger mit der Terrororganisation "Islamischer Staat" in Verbindung.

Der Spieler von Real Madrid wehrte sich nach den Länderspielen gegen Frankreich und die Niederlande gegen die Vorwürfe und kündigte rechtliche Schritte an.

"Ich lasse mich nicht beleidigen und als Islamist verunglimpfen. Deshalb hatte ich mich auch dazu entschieden, eine Anzeige zu erstatten", erklärte er in einer Stellungnahme.

Der 31-Jährige macht mit seiner Strafanzeige alles richtig. Er setzt damit ein Zeichen. Nicht nur gegen den "Brandstifter" Reichelt, sondern vor allem gegen fremdenfeindliche Hetze im Allgemeinen.