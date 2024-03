Wann? Wo? Was? - Der Fahrplan der DFB-Elf bis zur Heim-EM

Der Countdown für die Heim-Europameisterschaft 2024 läuft. Am 14. Juni 2024 wird es um 21 Uhr in der "Munich Football Arena" zum Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland kommen. Für Bundestrainer Julian Nagelsmann und sein Team hat die heiße Phase also längst begonnen. Das plant der DFB bis zum Turnierstart. (Stand: 27. März 2024) © IMAGO/aal.photo