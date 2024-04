DFB bemüht sich wohl um Jürgen Klopp als Bundestrainer

Anzeige

Jürgen Klopp plant nach seinem Abschied aus Liverpool eine längere Pause. Den DFB schreckt das aber offenbar nicht ab.

Jürgen Klopp will nach seinem Weggang vom FC Liverpool im Sommer mindestens ein Jahr Pause einlegen.

Das hatte der 56-Jährige bei Verkündung seines Abschieds von vornherein festgelegt.

Das hindert den DFB aber offenbar nicht daran, den scheidenden LFC-Coach als nächsten Bundestrainer verpflichten zu wollen.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano laut "Sun" behauptet, ist Klopp erste Wahl beim DFB, sollte Julian Nagelsmann seinen Vertrag, der bis nach der Europameisterschaft läuft, nicht verlängern.

Der DFB will Klopp offenbar so sehr, dass der Verband ihm sogar ein Sabbatjahr bis 2025 gewähren würde. In der Zwischenzeit soll Nagelsmann-Assistent Sandro Wagner interimsmäßig übernehmen.