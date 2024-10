DFB-Team: Fragen und Antworten nach dem deutschen Aus bei der EURO 2024

Das Wichtigste in Kürze

Dass alle "verstehen, dass es gemeinsam besser geht, als wenn wir immer nur in Tristesse verfallen, alles grau und schlecht sehen". Eine geistig-moralische Wende - weg vom Wutbürger, hin zu mehr integrativer Kraft und Gemeinsinn.

Die "Symbiose mit den Fans" soll die DFB-Auswahl weiter tragen - und eine Wirkung weit über den Fußball hinaus haben. Der Bundestrainer wünscht sich, dass die Deutschen dank ihrer Kicker "realisieren, in was für einem wunderbaren Land wir leben".

"Wir hätten gern mehr zurückgegeben", sagte der Bundestrainer auf seiner emotionalen Pressekonferenz am Tag nach dem Ausscheiden.

Der Verband und das Land könnten "alle gemeinsam stolz drauf sein, was passiert ist auf und neben dem Platz." Denn auch und gerade neben dem Platz darf man die EM als klaren Erfolg werten.

Nach mehreren ernüchternden Turnieren in den vergangenen Jahren, war der Auftritt bei der EURO 2024 erfrischend und von einem klaren Plan geprägt. Deutschland zählte zu den spielerisch besten Mannschaften.

Der Titel wurde zwar verpasst. Etwas viel wichtigeres wurde aber zurückgewonnen. Julian Nagelsmann hat den Fans den Glauben an die Mannschaft und der Mannschaft den Glauben an sich selbst zurückgebracht.

Die "Festplatte" mit all den Negativerlebnissen sei "gereinigt", meinte Nagelsmann, "der Glaube an sich selbst gewachsen". Auch DFB-Sportchef Rudi Völler ist "total optimistisch" und sieht Deutschland wieder als "Turniermannschaft".

Schon oft sind aus bitteren Niederlagen große Erfolge entstanden. Nicht ausgeschlossen also, dass er Recht behält.

Der silberne Pokal wurde verpasst, doch "der goldene ist auch ganz hübsch in der Sammlung", bekräftigte er am Tag danach.

Was sind die nächsten Ziele?

Wann spielt die DFB-Elf wieder?

Nagelsmann bekannte, er werde "ein paar Tage" brauchen, bis er sich wieder aufraffen kann. Er hat Zeit bis Ende August, dann muss er seinen Kader für die Nations-League-Spiele im September gegen Ungarn und in den Niederlanden nominieren.

Die Nationenliga, in der auch im Oktober und November gespielt wird, sei "auch ein Titel, den man gewinnen kann", sagte er.

Auftakt ist am 7. September in Düsseldorf gegen Ungarn. Drei Tage später spielt man in Amsterdam gegen die Niederlande.

2025 steht dann die Qualifikation für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada an.