DFB-Team: So können die Neuen Julian Nagelsmann helfen

Was hat der Bundestrainer vor? Und wie können die Neuen und die Rückkehrer dabei helfen, den DFB wieder in die Spur zu bringen? ran macht den Check.

Mats Hummels: Kann er die Abwehr stabilisieren?

Nagelsmann forderte von seinen Teams in der Vergangenheit immer einen flachen und vertikalen Spielaufbau. Dass Mats Hummels da gut ins Profil passt, ist wenig überraschend. Aussortiert wurde der BVB-Führungsspieler aber nicht, weil sein Passspiel schlechter geworden wäre.

Vielmehr ist es so, dass der 34-Jährige nochmal an Tempo verloren hat und sich die Fehler häuften. In dieser Saison ist der Innenverteidiger in einer durchwachsenen BVB-Mannschaft aber noch einer der Besten. In der Champions League gewann er jüngst gegen die AC Mailand zahlreiche wichtige Zweikämpfe.

Verdient ist die Nominierung allemal. Doch selbst in der bisher überwiegend guten Saison ist Hummels nicht fehlerfrei. Im Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim verschuldete er beispielsweise einen Elfmeter. Trotzdem: Viel Auswahl hat Nagelsmann nicht und der Umbruch in der Innenverteidigung wirkte beim DFB oftmals erzwungen und nicht qualitativ begründbar.

Die Hoffnung ist, dass er dem Team Stabilität und Halt geben kann. Zur Wahrheit gehört aber dazu, dass ihm genau das beim BVB auch nicht immer gelungen ist. Dass Hummels zurück ist, ist dennoch nur logisch.