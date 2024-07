Anzeige

Zwei Tage vor dem EM-Achtelfinale gegen Spanien stellte sich Toni Kroos den Fragen der Journalistinnen und Journalisten. Die wichtigsten Aussagen aus der Pressekonferenz.

Der Countdown läuft: Am Freitagabend um 18 Uhr wird das Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Spanien angepfiffen (alle Spiele im Liveticker).

Toni Kroos stellte sich am Mittwoch in der Pressekonferenz des DFB den Fragen der Journalistinnen und Journalisten zu dem Spiel.

Dafür scheint kaum ein Spieler besser geeignet als der 34-Jährige. In den vergangenen zehn Jahre spielte er in Spanien für Real Madrid und feierte mit den Königlichen große Erfolge.

Bei Real war Kroos in dieser Zeit an der Entwicklung einer einzigartigen Siegermentalität beteiligt, die er nun auch in der Nationalmannschaft weitergeben will. "Du kannst Glaube und Siegermentalität vorleben, aber du kannst es schwierig in Gesprächen vermitteln. Du musst es erleben. Wir hatten im März den Sieg gegen die Niederlande, wo wir zurückgelegen haben. So etwas hilft dir, an dich zu glauben", sagte er.

Nach der vergangenen Saison, die mit dem Finalsieg in der Champions League gegen Borussia Dortmund endete, beendete Kroos seine Vereinskarriere.

Nun will der Mittelfeldspieler mit dem DFB-Team bei der Europameisterschaft den letzten großen Titel holen, der ihm in seiner Sammlung noch fehlt. "Auf Nationalmannschaftsebene ist es der zweitgrößte Titel, den man gewinnen kann. Von daher hätte er natürlich eine große Bedeutung. Sonst wäre ich auch nicht zurückgekommen. Es wäre also natürlich ein sensationelles Ende", sagte er.

Was Kroos nach der EM machen will? "Ich werde mich um meine Kinder kümmern. Das wird eine meiner Aufgaben sein. Und ich werde eine Academy in Madrid aufmachen, wo ich mich um Jugendspieler kümmere. Also es wird in meinem Leben in Zukunft viel um Kinder gehen.“

ran fasst die wichtigsten Aussagen der Pressekonferenz mit Toni Kroos hier zusammen.