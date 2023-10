Anzeige Das Debüt von Bundestrainer Julian Nagelsmann gelingt trotz eines kleinen Schönheitsfehlers. Doch welche Erkenntnisse bringt der Sieg über die USA? Aus Hartford berichtet Heiko Oldörp Die Premiere von Nationaltrainer Julian Nagelsmann überzeugend gewonnen, Euphorie entfacht, die Lust auf mehr geweckt. So lässt sich der 3:1-Sieg der Deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag in Hartford gegen die USA zusammenfassen. ran liefert fünf Erkenntnisse des Spiels.

Nagelsmann bringt nicht nur kleidungstechnisch Schwung rein Julian Nagelsmann packt an: Welch eine Kleiderwahl. Welch ein Anblick. Was für eine Aussage. Im offenen Holzfällerhemd verfolgte Julian Nagelsmann an der Seitenlinie das erste Länderspiel seiner Nationalmannschaft. Gibt es eine passendere Symbolik dafür, dass da jemand richtig anpacken will? Fehlten nur noch hochgekrempelte Ärmel und ein bisschen Ölschmiere auf der Stirn. Nagelsmann bekam reichlich Komplimente für sein Outfit. Es sei "eine gute Idee unseres Ausstatters" gewesen, betonte der 36-Jährige. Am Freitag hatte er auf der Pressekonferenz noch hervorgehoben, für den zum Spiel angekündigten Regen gar keine passende Jacke dabei zu haben. Innerhalb von 24 Stunden war das Problem dann gelöst.

Auch auf dem Rasen war plötzlich vieles anders. Die deutsche Mannschaft sprühte nach nur vier Trainingseinheiten unter Nagelsmann vor Elan, Spielwitz und Einsatzwillen. Sie dominierte vor allem im zweiten Durchgang klar, erzielte durch Ilkay Gündogan (39. Minute), Niclas Füllkrug (58.) und Jamal Musiala (61.) drei sehenswert herausgespielte Tore - und hätte bei konsequenterer Chancenverwertung noch weitaus deutlicher gewinnen können. Fußballerisch sei die Leistung insgesamt "sehr, sehr gut" gewesen, meinte Nagelsmann. Beim "hohen Pressing" könne sein Team noch zulegen - und das werde es auch. Aber es sei ja ohnehin klar gewesen, fügte er an, dass bei seiner Premiere nicht gleich alles funktionieren würde.

Gündogan: Oh Captain! My Captain! 69 Länderspiele hatte Gündogan bislang absolviert. So richtig in Erinnerung ist kaum eins geblieben. Sein 70. Einsatz im DFB-Trikot hingegen war einer für die Fußball-Lehrvideos. Gündogan trug nicht nur die Kapitänsbinde, er war auch eindeutig der Anführer des Teams. "Ilkay hat ein überragendes Spiel gemacht auf seiner Position, hat jeden Ball gewollt", sagte Nagelsmann. Defensiv ließ Gündogan nichts zu, machte die Räume dicht, schloss Lücken, forderte immer wieder den Ball. Und der 32-jährige vom FC Barcelona brachte sich auch ungewohnt oft in der Offensive mit ein, erzielte so sein 18. Länderspieltor und hätte bei drei Gelegenheiten zu Beginn der zweiten Halbzeit sogar noch häufiger treffen können.

Erfolgreiches Nagelsmann-Debüt: DFB-Noten zum Sieg gegen die USA

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit einem 3:1-Sieg gegen die USA in die Ära von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Dabei überzeugt nicht zuletzt Nagelsmanns früherer Bayern-Schützling Jamal Musiala. ran zeigt die Noten der DFB-Stars zum Länderspiel gegen die USA. © IMAGO/MIS Marc-Andre ter Stegen

Deutschlands Keeper, der auch schon 2013 mit dem DFB-Team auf US-Tour war, hat in Hartford einiges zu tun. Schon vor dem zwischenzeitlichen 0:1 durch Pulisic, bei dem Marc-Andre ter Stegen chancenlos ist, rettet er gegen den Ex-Dortmunder, Weah und Dest. Nur in der 35. Minute hat ter Stegen Probleme, als er einen Schuss von Reyna erst im Nachfassen sichern kann. ran-Note: 3 © IMAGO/Schüler Jonathan Tah

Der Leverkusener kann seine Form auf Vereinsebene im DFB-Team nicht bestätigen. Er verliert vor dem 0:1 im Mittelfeld gegen den Torschützen Pulisic den Zweikampf, danach ist die gesamte rechte Abwehrseite Deutschlands offen. Auch danach rückt Jonathan Tah oft zu forsch aus der Abwehrreihe raus und verliert danach Zweikämpfe, die die ganze Defensivseite öffnen. ran-Note: 4 © IMAGO/Schüler Mats Hummels

Der Rückkehrer, erstmals seit der EM 2021 wieder mit einem Länderspiel, macht seine Sache recht ordentlich, spielt seine Routine aus. Vor dem 0:1 kann aber auch Mats Hummels seinen früheren Dortmunder Kollegen Pulisic nicht mehr stoppen. Kurz vor der Pause holt sich der Weltmeister von 2014 Gelb für ein taktisches Foul ab, um einen vorherigen Fehler Tahs so auszubügeln. ran-Note: 3 © IMAGO/Schüler Antonio Rüdiger

Real-Profi Antonio Rüdiger macht im Großen und Ganzen als Abwehrchef einen soliden Job. Nach einem seiner wenigen Fehler, einem Fehlpass im Aufbauspiel, verursacht der gebürtige Berliner aber direkt einen Torabschluss von US-Star Dest. ran-Note: 3 © IMAGO/Schüler Robin Gosens

Linksverteidiger Robin Gosens hat vor allem zu Beginn viel Vorwärtsdrang in seinen Aktionen, letztlich kommen die Flanken des Inter-Profis jedoch zumeist sehr unpräzise. Anders läuft es beim deutschen Tor zum 2:1, wo Gosens als Vorlagengeber entscheidend beteiligt ist. ran-Note: 3 © IMAGO/Schüler Pascal Groß

Beim ersten Startelf-Einsatz seiner Länderspiel-Karriere sorgt Brighton-Legionär Pascal Groß auch gleich für das erste deutsche Ausrufezeichen. In der elften Minute trifft er per Distanzschuss den Pfosten. Danach gestaltet er an der Seite von Gündogan das Aufbauspiel ordentlich. ran-Note: 3 © IMAGO/Schüler Ilkay Gundogan

Deutschlands Kapitän geht im ersten Spiel der Nagelsmann-Ära vornweg, ist als passsicherer Akteur Dreh- und Angelpunkt im deutschen Aufbauspiel. Zudem trifft Ilkay Gündogan auch in Torjäger-Manier zum zwischenzeitlichen Ausgleich für das DFB-Team. ran-Note: 2 © IMAGO/USA TODAY Network Jamal Musiala

Der frühere Bayern-Musterschüler von Nagelsmann steht bei dessen Bundestrainer-Debüt in der Startelf. Jamal Musiala hat als Initiator bei deutschen Chancen immer wieder seine Füße mit im Spiel. Nach gut einer Stunde steht er zudem genau richtig, um den Ball zur 3:1-Führung für Deutschland über die Linie zu drücken und so seine starke Leistung zu krönen. ran-Note: 2 © IMAGO/USA TODAY Network Florian Wirtz

Das Leverkusener Juwel macht beim Nagelsmann-Debüt einen richtig guten Eindruck. Er leitet zahlreiche deutsche Angriffe gut ein und empfiehlt sich bei Nagelsmann für weitere Einsätze. Nach gut einer Stunde ist der Arbeitstag für ihn dann vorzeitig zu Ende. ran-Note: 2 © IMAGO/MIS Leroy Sane

Bayern-Star Leroy Sane, der zuletzt in München brillierte, bestätigt seine Formstärke auch im DFB-Team. Mit einem ganz starken Dribbling leitet er das zwischenzeitliche 1:1 ein. Er hätte das Tor beinahe selbst erzielt, bleibt aber an Keeper Turner hängen, danach staubt Gündogan ab. ran-Note: 2 © IMAGO/Schüler Niclas Füllkrug

Stürmer Niclas Füllkrug arbeitet lange Zeit fleißig als Stoßstürmer, hat einige Chancen. Allerdings scheitert er dabei stets am guten US-Keeper Turner. Das ändert sich erst in der 58. Minute, als er Deutschland mit 2:1 in Führung bringt und sich damit für seinen Aufwand belohnt. Auch vor dem dritten DFB-Tor hat der Dortmunder seine Beine entscheidend im Spiel. ran-Note: 2 © IMAGO/Schüler Niklas Süle

Der Dortmunder kommt für gut eine halbe Stunde gegen die USA zum Einsatz und das in einer Phase, in der Deutschland klar die Oberhand in der Partie hat. Niklas Süle bleibt in der Abwehr fehlerlos. ran-Note: 3 © IMAGO/Chai v.d. Laage Kai Havertz

Der Neuzugang des FC Arsenal, der bei den Londonern noch überhaupt nicht eingeschlagen hat, kommt gegen die USA als Joker ins Spiel. Dabei bleibt Kai Havertz ohne nennenswerte Aktion im Abschluss. ran-Note: 4 © IMAGO/Sven Simon Julian Brandt

Kommt in der 71. Minute für Sane ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung © IMAGO/Matthias Koch Leon Goretzka

Kommt in der 71. Minute für Groß ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung © IMAGO/kolbert-press Chris Führich

Kommt in der 81. Minute für Musiala ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung © IMAGO/Schüler Thomas Müller

Kommt in der 81. Minute für Füllkrug ins Spiel. ran-Note: ohne Bewertung © IMAGO/MIS

In der Vergangenheit wurde Gündogan oft dafür kritisiert, dass er zwar im Verein, vor allem bei Manchester City, großartig spiele, diese Leistungen jedoch nie im Nationaltrikot abrufen könne. Mit seinem Auftritt in Hartford hat der Mittelfeldmann nun das Gegenteil bewiesen. Gündogan agierte besonnen und ruhig am Ball, mit guter Übersicht, war stets anspielbar. Man muss bekanntlich nicht immer laut sein, um bei den Mitspielern Gehör zu finden. Gündogan ist das perfekte Beispiel dafür. Er wird nie ein Schreihals auf dem Platz sein - und auch keiner, der in der Kabine mitreißende Reden hält. Aber der Kapitän hat gegen die USA durch seine Leistung gezeigt, dass er eine unverzichtbare Säule dieses Team sein kann. "Ilkay ist ein sehr cleverer Mann, ein Beobachter, der sehr viel wahr nimmt und dann auch kanalisiert", sagt Nagelsmann, der Gündogan’s Auftreten im Team als "sehr subtil und intelligent" beschreibt.

Mittelfeld-Duo Musiala/Wirtz macht Spaß Wenn Musiala und Florian Wirtz an den Ball kommen, geht's ab. Dann wird's schnell und gefährlich. Das Zusammenspiel der beiden 20-Jährigen war in Hartford mitunter eine Hommage an schnellen, direkten Offensiv-Fußball. Genau diese Spielweise schwebt Julian Nagelsmann vor. Das 2:1 durch Füllkrug war ein Paradebeispiel. Musiala leitete eine Hereingabe am Strafraum auf Wirtz weiter, der wiederum sofort Füllkrug im 16er bediente. Der Rest war für den Dortmunder Stürmer Formsache. Er liebe es, mit "Flo" zusammenzuspielen, sagte Musiala, "wir suchen uns beide auf dem Platz." In den vergangenen Tagen wurde Nagelsmann immer mal wieder auf eine mögliche EM-Elf angesprochen. Acht Monate vor Turnierbeginn will und kann er sich natürlich noch nicht endgültig festlegen. Doch eines machte der Bundestrainer bereits klar: "Jamal Musiala spielt eine zentrale Rolle." Sollte Wirtz so weiterspielen wie in Hartford, und, im Gegensatz zur WM, als er mit Kreuzbandriss ausfiel, von Verletzungen verschont bleiben, führt auch am Leverkusener kein Weg vorbei.

Hummels noch nicht der souveräne Abwehrchef Er ist wieder da, aber Mats Hummels’ Comeback im Nationaltrikot nach 837 Tagen hatte noch ein paar Dellen. Der Verteidiger, der im Dezember 35 Jahre wird und somit aktuell der älteste Nationalspieler ist, nahm umgehend wieder seinen Platz in der Innenverteidigung ein, aber der Abwehrchef, der er einst war, ist er noch nicht wieder. Hummels war häufig in den Spielaufbau beteiligt, tauchte in der 13. Minute sogar vor US-Torwart Matt Turner auf. Auf der Gegenseite griff Hummels in der 28. Minute, ebenso wie seine Nebenleute Jonathan Tah und Antonio Rüdiger, bei einem Sololauf von Christian Pulisic nicht energisch genug ein, so dass der US-Kapitän die Szene mit einem Traumtor zum 1:0 abschließen konnte.