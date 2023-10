Can und Schlotterbeck nicht für DFB-Team nominiert - Nagelsmann erklärt Gründe

Anzeige

Der neue Bundestrainer äußert sich vor seinem Debüt gegen die USA zu den nicht nominierten Dortmundern Emre Can und Nico Schlotterbeck.

Bei der Reise in die USA, bei der das DFB-Team am Samstagabend (ab 21 Uhr im Liveticker) das erste Länderspiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann bestreitet, verzichtete dieser auf zwei Dortmunder: Emre Can und Nico Schlotterbeck.

Vor dem Anstoß gegen die USA äußerte sich Nagelsmann zu diesen beiden Personalien.

"Ich will bei Emre Can, dass er in Dortmund wieder in die Spur findet, nachdem zuletzt viel auf ihn eingeprasselt ist, auch viel Kritik", erklärte Nagelsmann bei "RTL", warum er auf den neuen BVB-Kapitän im Rahmen der USA-Reise verzichtete.

Auch zu Schlotterbecks Nicht-Nominierung gab Nagelsmann Auskunft. "Er ist extrem talentiert, mit großem Hunger zu gewinnen. Zuletzt hat er ein bisschen zu viele Fehler gemacht", erklärte der neue Bundestrainer, "ich will, dass er sich in Dortmund komplett zurechtfindet und fehlerfrei spielt".