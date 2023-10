Julian Nagelsmann und Rocky Balboa - So bereitet sich das DFB-Team auf Mexiko vor

Anzeige

Julian Nagelsmanns Einstand als Bundestrainer gegen die USA ist gelungen, nun bereitet sich das DFB-Team in Philadelphia auf das Spiel gegen Mexiko vor.

Das Debüt ist geglückt, bei der Fortsetzung blickt Julian Nagelsmann auch auf eine Film-Ikone.

Auf seinem Weg zum erhofften "Sommermärchen 2.0" orientiert sich Julian Nagelsmann an einer der berühmtesten Außenseiter-Storys der Filmgeschichte. "Ich will nicht gegen jemanden boxen, aber die Art und Weise, wie er es zum Erfolg geschafft hat, kann immer Vorbild sein", sagte der neue Bundestrainer in der "Rocky"-Stadt Philadelphia.

Auf einen Besuch der berühmten Statue des von Sylvester Stallone verkörperten Faustkämpfers, der sich von ganz unten bis an die Spitze durchschlägt, verzichtete Nagelsmann jedoch. "Ich habe relativ viel zu tun", sagte er vor seinem zweiten Länderspiel als neuer Chef am Mittwoch (2.00 Uhr im Liveticker auf ran.de) gegen Mexiko im Lincoln Financial Field.

Es gelte, "viele Gespräche zu führen, die lange dauern". Und seinen Stars jene Idee noch genauer zu vermitteln, die ihn und sein Team 2024 auf den Gipfel führen soll.