Die Eidgenossen lösten durch ein 1:1 (0:0) in Basel gegen Kosovo das Ticket für die EURO im kommenden Sommer in Deutschland.

Die Elftal gewann am Samstag 1:0 (1:0) gegen Irland in Amsterdam und ist damit mit 15 Punkten nicht mehr vom zweiten Platz zu verdrängen. Der Hoffenheimer Wout Weghorst (12.) schoss das Siegtor für die Niederländer.

Schon in der zweiten Minute brachte Eran Zahavi die Israelis, die aufgrund des Nahost-Konflikts derzeit nicht in der Heimat antreten können, in Führung. George Puscas (10.) gelang für die Rumänen der Ausgleich. Ianis Hagi (63.) schoss die Osteuropäer 2:1 in Führung. Rumänien hat 19 Punkte auf dem Konto, die Schweizer 17 Zähler.

Der bereits für die EM-Endrunde qualifizierte Weltmeister Frankreich gewann ebenfalls in der Gruppe B gegen Fußball-Zwerg Gibraltar in Nizza mit 14:0 (7:0) und feierte einen Rekord-Länderspielsieg. Der 17-jährige Warren Zaire-Emery avancierte dabei zum jüngsten französischen Nationalspieler seit 1914 und ist mit 17 Jahren, acht Monaten und zehn Tagen der viertjüngste französische Nationalspieler der Geschichte.