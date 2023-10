DFB-Team erhält Trikots der New England Patriots

Die deutsche Nationalmannschaft trainiert im Rahmen ihrer USA-Reise in der Nähe von Boston. In der Heimat des NFL-Teams New England Patriots werden sie dementsprechend begrüßt. Der ehemalige Pats-Spieler Markus Kuhn überrascht als Souvenir Trikots an die Truppe. © Imago