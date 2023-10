FC Bayern München: Mathys Tel für Deutschland? Das sagt sein Berater

Tel ist aktuell in absoluter Topform, ist für die Bayern derzeit alle 44 Minuten direkt an einem Treffer beteiligt.

Gegen den Drittligisten besetzten Leon Goretzka und Noussair Mazzraoui die Positione in der zentralen Defensive. Aktuell fällt beim FC Bayern auch noch Matthijs de Ligt mit einer Knieblessur aus. Allerdings kündigte Tuchel eine Rückkehr des Niederländers nach der Länderspielpause an. Gut möglich also, dass der FC Bayern wenigstens auf zwei einsatzbereite Innenverteidiger setzen kann.

Schon in den vergangenen Wochen musste Trainer Thomas Tuchel mehrfach in der Innenverteidigung improvisieren. So stand der Rekordmeidster beispielsweise im Pokalspiel gegen Preußen Münster Ende September gänzlich ohne gelernten Innenverteidger da.

Nächste Hiobsbotschaft für den FC Bayern München: Nach Raphael Guerreiro fällt nun wohl auch Dayot Upamecano abermals aus. Der Innenverteidiger muss verletzt von der französischen Nationalmannschaft abreisen. Wie der französische Fußballverband FFF am Montag mitteilte, werde der Innenverteidiger für die nächsten Länderspiele nicht zur Verfügung stehe. Gegen den SC Freiburg wurde Upamecano in der Schlussphase ausgewechselt.

In der laufenden Saison präsentiert sich Sane bislang in sehr guter Form. Bei seinen zehn Pflichtspiel-Einsätzen steuerte er bereits sechs Treffer bei.

Der 27-jährige Sane ist noch bis zum 30. Juni 2025 an den FC Bayern gebunden. Für den deutschen Nationalspieler zahlte der Rekordmeister im Sommer 2020 kolportierte 49 Millionen Euro Ablöse an Manchester City.

"Wir werden in den nächsten Wochen sicherlich Gespräche führen. Er ist ein außergewöhnlich guter Spieler, ein Schlüsselspieler – und es wäre schön, wenn er noch lange in München bleiben würde", sagte der Österreicher nach dem Freiburg-Spiel in der Mixed Zone der Allianz Arena.

Nach dem 3:0-Sieg am 7. Bundesliga-Spieltag gegen den SC Freiburg kündigte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund baldige Vertragsgespräche mit Leroy Sane an.

Harry Kane Der Engländer bekommt erneut wenig Vorlagen in der Sturmmitte und zieht sich deshalb mehrmals ins Mittelfeld zurück, von wo er viele Angriffe mit guten Pässen einleitet. Zweimal Pech bei Schüssen von der Strafraumgrenze, die beide ganz knapp am Pfosten vorbeigehen (19., 22.). Wunderschönes Zusammenspiel mit Sane vor dem 2:0. Macht nach 72 Minuten Platz für Tel. ran-Note: 2

Min-Jae Kim Ebenfalls kaum gefordert, sicher in der Luft und am Boden. Ist dafür immer wieder als erste Anspielstation ins Münchner Aufbauspiel eingebunden und hat am Ende die meisten Ballkontakte seiner Mannschaft. ran-Note: 3

Die positive Entwicklung ist auch dem türkischen Nationaltrainer Vincenzo Montellla, Nachfolger des kürzlich entlassenen Stefan Kuntz , nicht verborgen geblieben. So wurde Yildiz vom Italiener erstmals für die A-Nationalmannschaft berufen und könnte in der EM-Quali gegen Kroatien (12. Oktober) oder Lettland (15. Oktober) zum Einsatz kommen. Eine Karriere im DFB-Team wäre für den gebürtigen Regensburger dann nicht mehr möglich.

Bis zum Juli 2022 stand Kenan Yildiz beim FC Bayern unter Vertrag, zehn Jahre zuvor wechselte er aus der Nachwuchsabteilung von Jahn Regensburg an den FCB-Campus. Im vergangenen Sommer folgte der Schritt zu Juventus Turin, wo er zunächst ein knappes Jahr in der U19 spielte und im März 2023 in die Zweitvertretung hochgezogen wurde. Mittlerweile hat der Angreifer sogar schon drei Einsätze in der Serie A vorzuweisen.

Und weiter: "Wenn man am Ende nicht spielt, liegt es daran, dass der Trainer andere Spieler einsetzt, aber auf keinen Fall an meinem Niveau, denn ich glaube, dass ich mein Niveau gezeigt habe, als ich auf dem Platz war“

Demnach wollen sich die Verantwortlichen in München für den Fall wappnen, dass Neuer einen Rückschlag erleidet oder nie wieder an seine Weltklasse-Form vergangener Jahre anknüpfen kann.

So auch beim Spiel zwischen dem FC Kopenhagen und dem FC Bayern. Der Punkt ging am zweiten Spieltag der Gruppenphase klar an die Gastgeber, die im heimischen Parken einen feinen visuellen Seitenhieb einbauten.

Und weiter: "Man hätte eher erwartet, dass er in die USA oder nach Saudi-Arabien geht, auch weil er in Lyon nie sein bestes Niveau erreichen konnte. Bei OL stand er monatelang auf dem Abstellgleis, obwohl die Mannschaft alles andere als funktionierte und sich am Ende nicht mal für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren konnte."

In Frankreich scheint man sehr verwundert zu sein, dass der FC Bayern an Jerome Boateng interessiert sein soll. Schließlich konnte er bei Olympique Lyon nicht wirklich überzeugen.

Die Ablösesumme, die der FC Bayern an den noch an RB Leipzig vertraglich gebundenen Eberl zahlen soll, belaufe sich auf unter fünf Millionen Euro. Im Vertrag des 50-Jährigen gäbe es eine Austiegsklausel.

Laut "Bild" rechne man in Leipzig mit einer zeitnahen Kontaktaufnahme der Münchner. Bei den Bayern könnte Eberl als erfahrener Mann in der Branche als Sportvorstand an der Seite des neuen Sportdirektors Christoph Freund fungieren.

Wie die "Bild" berichtet, verlange RB Leipzig rund sieben Millionen Euro Ablöse. Das entspreche in etwa der Summe, die Leipzig einst an Borussia Mönchengladbach für die Dienste Eberls überwiesen hat.

Bis dahin trainiert Boateng an der Säbener Straße mit, wie er es am Sonntag erstmals getan hat. Allerdings wird der 35-Jährige nicht mit der Mannschaft zum Champions-League-Spiel nach Kopenhagen reisen.

"Boateng soll auch in den kommenden Tagen an der Säbener Straße mittrainieren", formulierten die Verantwortlichen.

Überraschender Trainingsgast beim deutschen Rekordmeister. Ex-Bayern-Profi Jerome Boateng nimmt am Sonntagstraining der Münchner teil, das gab der Klub in einer Mitteilung bekannt.

Laut "Bild" könnte Neuer möglicherweise am 21. Oktober beim Auswärtsspiel in Mainz erstmals wieder zwischen den Pfosten der Bayern stehen. Bis dahin soll Neuer nach und nach wieder an seine alte Leistungsstärke herangeführt werden, in diese Phase bis zu einem möglichen Comeback in Mainz fällt zudem auch noch eine Länderspielpause.

Die Entscheidung der Leipziger, Eberl vor dem Topspiel gegen die Münchner freizustellen, bewertete er hingegen positiv. "Wenn die Leipziger vor so einem Spiel einen solchen Schritt machen, finde ich es gut und richtig. Es zeigt der Mannschaft, dass wenn man nicht richtig an Bord ist, muss man gehen", sagte Hamann.

Im Pokal unter der Woche fielen Matthijs de Ligt, Dayot Upamecano und Min-jae Kim aus, so mussten unter anderem Leon Goretzka und Noussair Mazraoui zentral in der Abwehr aushelfen.

Am Ende sollen sich die Franzosen mit den Münchnern auf eine Ablösesumme von 25 Millionen Euro geeinigt haben. Zudem könnten wohl noch fünf Millionen an Bonuszahlungen obendrauf kommen.

Ob dies bedeutet, dass Neuer nach seinem Comeback automatisch ins deutsche Tor zurückkehrt, bleibt abzuwarten. Sein Stellvertreter Marc-André ter Stegen meldete zuletzt klare Ansprüche an und will als "Nummer eins" in die Heim-EM 2024 gehen.

Während der deutsche Keeper nach seinem Skiunfall an einem Beinbruch laborierte, flog Torwart-Trainer Toni Tapalovic, einer von Neuers engsten Vertrauten, beim deutschen Rekordmeister raus. Kurze Zeit später kritisierte der 37-Jährige in einem vom Verein nicht autorisierten Interview den Vorgang heftig.

Auf Nachfrage wollte er sich jedoch nicht in Bezug auf ein beidseitiges Interesse an einem Bayern-Wechsel äußern: "Ich stehe bei RB Leipzig unter Vertrag. Es geht aber nicht um mich, sondern um das Topspiel der Bundesliga, RB Leipzig gegen Bayern München ( Samstag ab 18:30 Uhr im Liveticker , Anm. d. Red.)", betonte der langjährige starke Mann von Borussia Mönchengladbach gegenüber der "Sport Bild".

Dem Bericht zufolge wäre in Leipzig zudem der Eindruck entstanden, dass Eberl seit seinem Amtsantritt im Dezember 2022 nie richtig bei RB angekommen sei, entsprechend gelte Eberl nicht als unersetzlich. Der Funktionär habe bisher auch ein klares Bekenntnis an den Klub vermieden, nachdem die Spekulationen über einen Bayern-Wechsel wieder aufkamen.

Eberl pflegt ein gutes Verhältnis zu Hoeneß, seine aktive Karriere hatte er in München begonnen. Zudem wohnt seine Lebensgefährtin in der bayrischen Landeshauptstadt.

Damit wird der Offensivspieler auch dem neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann bei dessen Debüt auf der USA-Reise (9. bis 18. Oktober) der Nationalmannschaft fehlen. In knapp zwei Wochen bricht der Tross bereits auf, in Amerika sind Tests gegen die USA und Mexiko vereinbart.

Leon Goretzka Kommt in der 77. Minute für Kimmich in die Partie. ran -Note: ohne Bewertung

Mathys Tel Darf nach 64 Minuten ran und wird für Choupo-Moting eingewechselt. Fleißig, dribbelstark und pfeilschnell. Und natürlich macht er auch diesmal seinen Treffer – was für eine Quote! ran -Note: 2

Dayot Upamecano Kommt in der Pause für de Ligt ins Spiel. Hat wenig Mühe, weil die Bochumer zu dem Zeitpunkt schon lange am Boden sind. ran -Note: 3

Harry Kane Kommt in der 12. Minute durch Zufall an den Ball und trifft zum zwischenzeitlichen 2:0. Glänzt bei seiner Vorlage zum 4:0 und bereitet auch das 6:0 vor, um dann mit dem 7:0 den Doppelpack zu schnüren. Geht keinem Zweikampf aus dem Weg und holt sich die Bälle teilweise tief in der eigenen Hälfte. Und am Elferpunkt sowieso fast unschlagbar… ran -Note: 1

Konrad Laimer Diesmal Sechser statt Rechtsverteidiger. In Sachen Einsatz, Kampf und Wille wie immer ein Musterschüler. Hält sich, als das Spiel so dahinplätschert, mit Heldentaten zurück. ran -Note: 3

Min-jae Kim Deutlich weniger gefordert als unter der Woche gegen Manchester United. Manchmal zu wenig energisch in der Zweikampfführung. Steigert sich in der zweiten Halbzeit. ran -Note: 3

Matthijs de Ligt Erstmals seit dem Supercup wieder in der Startelf. Deutlich kommunikativer als Kim oder Upamecano. Sein Treffer dürfte Balsam auf seine geplagten Verteidiger-Seele sein. Macht eine gute Partie und wird in der Pause ausgewechselt. Er hatte zuvor einen Schlag abbekommen - wohl eine Vorsichtsmaßnahme. ran -Note: 2

+++ Update, 25. September, 07:12 Uhr: Oliver Kahn spricht erstmals über Aus beim FCB +++

Oliver Kahn hat erstmals öffentlich über seine Abberufung als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern München gesprochen. Im Rahmen der Münchner Gründermesse "Bits & Pretzels" verriet der einstige Torwart-Titan, dass unter anderem die Erwartungshaltung an ihn eine falsche gewesen sei.

Der Trennung sei ein "wilder Mai" vorangegangen, erklärte der 54-Jährige laut der "Bild": "Wenn du in den Köpfen der Leute als Torwart verankert bist, ist es schwer, etwas anders zu machen als damals. Sie realisieren nicht, dass du dich weiterentwickelt hast und wollen den Torhüter Kahn."

Wichtig sei ihm jetzt vor allem seine mentale Gesundheit. "Wenn ich das erkenne, dass ich Grenzen überschreite, nehme ich mir eine Auszeit", betonte der ehemalige FCB-Kapitän.

Auf die Frage des Moderators, was ihn in seiner zweiten Zeit beim FC Bayern am meisten überrascht habe, zog er die Lacher des Publikums auf seine Seite: "Die kurze Dauer", antwortete Kahn trocken. Über seine Zukunft wolle der Funktionär derzeit aber nicht sprechen: "Ich spreche nicht gern über Dinge, die ich in der Zukunft machen möchte. Ich glaube, es ist besser, wenn man es tut und dann kann man darüber sprechen."

Zuletzt stand Kahn in den sozialen Netzwerken in der Kritik, weil er sich während eines Besuchs in Saudi-Arabien mit mehreren Fußball-Stars ablichten ließ. Außerdem trat er als Werbepartner eines saudi-arabischen Tourismus-Projekts auf. Medial wurde spekuliert, dass er dort auch im Fußball eine Zukunft haben könnte. Kahn kommentierte das nicht.