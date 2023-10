Zugegeben, es fällt schwer, sich beim Blick auf das New England Revolution Training Center vorzustellen, dass ausgerechnet hier eventuell der Grundstein für eine neue Fußball-Euphorie in Deutschland gelegt werden soll.

Beim DFB hat die Ära Julian Nagelsmann begonnen - in einem Wald mitten in Massachusetts. Kapitän Gündogan hat der Bundestrainer bereits überrascht - mit seiner Statur.

Nun mag die Abgeschiedenheit von Foxborough ideal anmuten, um zu trainieren, Einzelgespräche zu führen und sich so besser kennenzulernen. Knapp 6000 Kilometer von Deutschland entfernt. Doch ganz so entspannt ist es dann doch nicht.

Denn Nagelsmann bleiben nach dem gestrigen ersten Training nur noch vier weitere Einheiten, sowie die beiden Testspiele am Samstag in Hartford gegen die USA und am Dienstag in Philadelphia gegen Mexiko. Die Zeit drängt also.

Und deshalb sei es ihm wichtig, seine Inhalte "schnellstmöglich rüber zu bringen" und zudem "die erste Grundstruktur zu schaffen", hatte Nagelsmann vor dem Abflug in Frankfurt hervorgehoben. Was er damit meint, wurde am Dienstagnachmittag schnell klar.