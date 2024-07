Lamine Yamal: Liga-Bestmarken am Fließband

"Rekord" ist in dem Zusammenhang ein gutes Stichwort, denn noch am 32. Spieltag der Saison 2022/23 feierte das Wunderkind sein Liga-Debüt. Damit verdrängte er Ansu Fati als jüngsten Barca-Spieler des Jahrhunderts. In der vergangenen Spielzeit gehörte Yamal schon fest zum Xavi-Aufgebot (5 Tore/8 Vorlagen) und verpasste lediglich ein Spiel.

Im zehnten Profi-Auftritt klappte es schließlich mit dem Premieren-Treffer für die Katalanen. Jetzt darf sich das Supertalent auch als jüngster Barcelona- sowie La-Liga-Torschütze bezeichnen. Kaum war die Klub-Saison inklusive der ersten Scorerpunkte in der Champions League, in der er sich die Titel für den jüngsten Spieler in der Startelf und in der K.o.-Phase sicherte, beendet, folgte ein weiterer Meilenstein.