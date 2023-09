Louis van Gaal ist ein schlechter Verlierer - das hat er nicht nötig! Ein Kommentar

Gab es strittige Szenen? Ja. War Schiedsrichter Lahoz mit der Partie überfordert? Ja. Sind die Aussagen von van Gaal begründet? Nein. Im Gegenteil: Sowohl Virgil van Dijk als auch Jurrien Timber hätten gegen Ende der Partie noch vom Platz fliegen können.

Van Gaal wirkte im Interview trotz des eigentlich freudigen Anlasses ziemlich unterkühlt. Es schien fast so, als wäre van Gaal bei einem Weiterkommen gegen Argentinien, davon ausgegangen, dass "Oranje" dann auch automatisch zum Titel durchmarschiert wäre. Dabei hätten die Niederlande noch zwei weitere Hürden, nämlich Kroatien und im Finale Frankreich, bewältigen müssen. Ob sich die "Elftal" gegen diese Gegner durchgesetzt hätte? Fraglich.

Fehlentscheidungen gehören zum Fußball dazu. Die Zeiten der unwiderruflichen Tatsachenentscheidungen sind zudem auch vorbei. Videoschiedsrichter und Chip im Ball, es wird alles möglich gemacht, um strittige Szenen so fair wie möglich aufzulösen - auch bei der WM. Mal gibt es eine Entscheidung zu deinen Gunsten und in einem anderen Fall eben nicht.

Van Gaal stellt das große Ganze infrage. Das sollte er nicht tun. Als Trainer der alten Schule kennt er auch noch die Zeiten ohne kalibrierte Linie oder Videoschiedsrichter. Damals gab es weit mehr grobe Fehlentscheidungen als heute.

Der ehemalige Bondscoach hat alles gewonnen, was es im europäischen Fußball so zu gewinnen gibt. Im Ruhestand sollte er sich lieber auf das besinnen, was er alles erreicht hat, statt dem nachzutrauern, was hätte sein können. Tut er das, wird die Fußballgemeinde in als das in Erinnerung behalten, was er ist: Ein raues Trainergenie.