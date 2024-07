Anzeige Auch bei der EM 2024 werden mehrere Rekorde gebrochen und Bestmarken aufgestellt. Tore, Ergebnisse, Spiele - wir liefern den Überblick. Die Fußball-EM 2024 ist gestartet, Deutschland hofft auf das nächste Sommermärchen. Erwartungsgemäß gibt es im Laufe eines solchen Turniers immer wieder zahlreiche Bestmarken und Rekorde, die neu aufgestellt oder gar pulverisiert werden. Dabei kann es sich um reine Ergebnisse, Torrekorde oder andere besondere Zahlen handeln. ran liefert die Übersicht zu den Rekorden bei der EM 2024.

Österreich vs. Türkei, Achtelfinale: Demiral mit schnellstem Tor in einem K.o.-Spiel Der türkische Nationalspieler Merih Demiral hat mit dem schnellsten Tor in einem K.o.-Spiel ein kleines Stück EM-Geschichte geschrieben. Der 26-Jährige, der in Saudi-Arabien für Al-Ahli spielt, traf im Achtelfinale gegen Österreich bereits nach 57 Sekunden. Demiral löste den Polen Robert Lewandowski ab, der am 30. Juni 2016 im Viertelfinale gegen Portugal nach 100 Sekunden die Führung erzielt hatte. Demirals Tor war zudem das zweitschnellste der EM-Geschichte. Schneller war nur der Albaner Nedim Bajrami, der am 15. Juni in Dortmund im Gruppenspiel gegen Titelverteidiger Italien (1:2) nach nur 23 Sekunden getroffen hatte.

Portugal vs. Slowenien, Achtelfinale: Keeper Costa mit Elfmeter-Rekord gegen Slowenien Beim 3:0-Sieg im Elfmeterschießen gegen Slowenien wurde Torhüter Diogo Costa zum portugiesischen Helden. Der Schlussmann des FC Porto parierte alle drei Elfmeter der Slowenen, sorgte so fast im Alleingang für den Viertelfinal-Einzug seines Landes. Noch nie zuvor parierte ein Torhüter im Elfmeterschießen bei einer EM-Endrunde drei Versuche des Gegners. Zudem ist er auch der erste Keeper, der in einem EM-Elfmeterschießen kein einziges Tor kassiert.

Portugal vs. Slowenien, Achtelfinale: Pepe stellt Alters-Rekord auf Durch seinen Startelf-Einsatz im Achtelfinale gegen Slowenien hat Portugals Abwehr-Star Pepe einen Rekord aufgestellt. Mit 41 Jahren und 126 Tagen ist er der älteste Spieler, der bislang in einem K.o-Spiel bei Europa- oder Weltmeisterschaften eingesetzt wurde. Pepe übertrifft damit den Rekord des Engländers Peter Shilton ab, den der Keeper bei der Weltmeisterschaft 1990 aufstellte.

Anzeige Frankreich vs. Belgien, Achtelfinale: Vertonghen nun ältester Eigentor-Schütze Bei der 0:1-Niederlage der Belgier im Achtelfinale gegen Frankreich war Jan Vertonghen der große Pechvogel bei den "Roten Teufel". Dem Verteidiger unterlief kurz vor Schluss das letztlich spielentscheidende Eigentor. Damit stellte der Belgier auch noch einen Rekord auf, den keiner haben will: Mit 37 Tagen und 68 Tagen ist er nun auch der älteste Eigentor-Schütze bei einer EM-Endrunde.

Deutschland vs. Dänemark, Achtelfinale: Neuer stellt deutschen EM-Rekord auf Deutschlands Torhüter Manuel Neuer läuft im Achtelfinale gegen Dänemark zum 19. Mal bei einer EM-Endrunde auf. Damit überholt der Routinier Bastian Schweinsteiger (18 EM-Einsätze) und ist ab sofort deutscher Rekordspieler bei EM-Endrunden.

Kroatien vs. Italien, Vorrunde: Modric steigt zum ältesten Torschützen der EM-Historie auf Kroatien steht nach dem dramatischen 1:1 gegen Italien vor dem Vorrundenaus, Kapitän Luka Modric schnappte sich gegen die "Squadra Azzurra" aber immerhin noch einen Rekord. Mit 38 Jahren und 289 Tagen war kein Torschütze bei einer EM-Endrunde älter als der Mittelfeldspieler von Real Madrid. Die vorherige Bestmarke hielt der Österreicher Ivica Vastic, der bei seinem Tor gegen Polen vor 16 Jahren 22 Tage jünger war als der kroatische Kapitän am Montagabend.

Schweiz vs. Deutschland, Vorrunde: Füllkrug ist nun deutscher Top-Joker bei Endrunden Mit seinem späten Tor zum 1:1 im abschließenden EM-Vorrundenspiel gegen die Schweiz rettete Niclas Füllkrug dem DFB-Team einen Punkt und den Gruppensieg. Für den Spätstarter im DFB-Team war es nun bereits das vierte Endrunden-Tor bei Europa- und Weltmeisterschaften als Einwechselspieler. Damit hat in dieser Kategorie kein anderer Spieler in der DFB-Historie bei großen Turnieren mehr Treffer erzielt, nachdem er eingewechselt wurde.

Zuvor hatte der Stürmer von Borussia Dortmund bereits beim EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland (5:1) sowie bei der WM 2022 in Katar gegen Spanien (1:1) und Costa Rica (4:2) als Joker getroffen.

Deutschland vs. Ungarn, Vorrunde: Manuel Neuer überholt Buffon Manuel Neuer hat sich ein weiteres Mal in der deutschen Fußball-Geschichte verewigt. Der 38 Jahre alte Schlussmann feiert beim abschließenden Gruppenspiel gegen die Schweiz seinen 18. EM-Einsatz. Damit schließt er zu seinem ehemaligen Teamkollegen Bastian Schweinsteiger auf, der ebenfalls auf 18 EM-Einsätze zurückblickt. Beide sind jetzt gemeinsame deutsche EM-Rekordspieler. Zudem ist Deutschlands Nummer eins nun alleiniger Rekordtorhüter bei Europameisterschaften. Zuvor teilte er sich die Krone mit Italiens Torwart-Legende Gianluigi Buffon (17). Neuer stand erstmals im Jahr 2012 im Rahmen einer EM für Deutschland auf dem Platz. Damals gewann das DFB-Team mit 1:0 gegen Portugal. Stichwort Portugal: Tatsächlich muss sich Manuel Neuer ganz schön strecken, um in Sachen EM-Einsätze zu den portugiesischen Stars aufzuschließen. Im Nationen-übergreifenden Ranking liegen schließlich gleich drei Portugiesen vorne. Zwar ist der deutsche Keeper auf Tuchfühlung zu Joao Moutinho (19 EM-Einsätze), jedoch bleiben Pepe (21 EM-Einsätze) und vor allem Cristiano Ronaldo (27 EM-Einsätze) zunächst auf dem Thron.

Anzeige Türkei vs. Portugal, Vorrunde: Cristiano Ronaldo stellt Vorlagen-Rekord auf Beim 3:0-Sieg Portugals gegen die Türkei hat Superstar Cristiano Ronaldo mal wieder einen Rekord aufgestellt. Mit seiner Vorlage zum dritten Treffer durch Bruno Fernandes hat er nun in seiner Karriere bei EM-Endrunden sieben Assists gegeben - so viele, wie vor ihm kein anderer Spieler seit Erfassung der Vorlagen. Damit übertrumpfte CR7 laut "Opta" nun endgültig den Tschechen Karel Poborsky, der sechs EM-Vorlagen auf seinem Konto hat.

Tschechien vs. Georgien, Vorrunde: Zwölf Schüsse aufs Tor reichen nicht für Tschechien-Erfolg Tschechien kam am zweiten Gruppenspieltag nicht über ein 1:1 gegen Underdog Georgien hinaus und muss um den Einzug in die K.-o.-Runde zittern. Dabei hätte das Team einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen können. Im Verlaufe der 90 Minuten gaben die Tschechen zwölf Schüsse auf das Tor des georgischen Schlussmanns Giorgi Mamardashvili ab. Laut der Datenplattform "Opta" hat seit 1980 kein Team bei einer EM mit so vielen Schüssen auf das gegnerische Tor ein Spiel nicht gewonnen. Auf diesen unschönen EM-Rekord hätten die Tschechen gewiss gerne verzichten können, hatten jedoch kurz vor Ablauf der Nachspielzeit Glück, dass Saba Lobzhanidze eine gewaltige Konterchance vergab. Mit 27:5 Schüssen und einem X-Goal-Wert von 3,11:1,09 (laut "Sofascore.de") hatten die Tschechen in Summe trotzdem mehr unter der eigenen Ineffizienz zu leiden.



Nicht umsonst aber ist der georgische Schlussmann Mamardashvili einer der am heißesten gehandelten Torhüter in Europa. Im Mai verriet der 23-Jährige vom FC Valencia auf "YouTube" gegenüber Geo Team, dass er im vergangenen Sommer kurz vor einem Transfer zum FC Bayern gestanden habe.

Deutschland vs. Ungarn, Vorrunde: DFB-Elf mit meisten Toren nach zwei Spielen Zwei EM-Spiele. Zwei Siege. Sieben Tore. Die deutsche Offensive spielt zum Turnierstart bereits stark. Nach den fünf Treffern zum Auftakt gegen Schottland und den zwei Toren gegen Ungarn ist die DFB-Elf nach den Niederlanden bei der Europameisterschaft 2008 erst die zweite Mannschaft in der EM-Historie, der das Kunststück gelingt, in den ersten beiden Spielen einer EM-Endrunde sieben Tore zu erzielen. Und mehr noch. Mit sieben Treffern erlebt Deutschland die historisch torreichste EM-Gruppenphase – beim ausstehenden Spiel gegen die Schweiz (am Sonntag ab 21 Uhr im Liveticker) kann der Rekord sogar noch ausgebaut werden. Bei der WM 2014 waren es zuletzt so viele Tore bei einem großen Turnier.

Ilkay Gündogan bejubelt sein 2:0 gegen Ungarn © AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Deutschland vs. Ungarn, Vorrunde: Neuer mit meisten Spielen eines Torhüters in EM-Geschichte Für Manuel Neuer ist das Gruppenspiel gegen Ungarn (ab 18 Uhr im Liveticker) die insgesamt 17. Partie bei einer Europameisterschaft. Damit zieht der 38-Jährige mit dem Italiener Gianluigi Buffon gleich und hat fortan die meisten Spiele eines Torhüters in der Geschichte des Turniers absolviert. Dahinter folgen mit jeweils 16 Partien der Niederländer Edwin van der Sar und der Portugiese Rui Patricio. Der Franzose Hugo Lloris kommt auf 15 EM-Einsätze.

© IMAGO/DeFodi

Portugal vs. Tschechien, Vorrunde: Ronaldo mit meisten EM-Teilnahmen Portugals Superstar Cristiano Ronaldo hat einen weiteren EM-Rekord aufgestellt. Durch seinen Startelfeinsatz im ersten Gruppenspiel gegen Tschechien am Dienstag in Leipzig ist der 39-Jährige der erste Profi, der bei sechs Europameisterschaften spielte. Im aktuellen Turnierverlauf war Kroatiens Luka Modric zunächst mit CR7 gleichgezogen, ehe sich der fünfmalige Weltfußballer den alleinigen Rekord zurückholte. Ronaldo hatte 2004 im eigenen Land, als Portugal erst im Finale 0:1 gegen Griechenland verloren hatte, sein EM-Debüt gegeben. Höhepunkt war der Titelgewinn 2016 in Frankreich. EM-Rekordspieler (nun 26 Einsätze) und Rekordtorschütze (vor dem Tschechien-Spiel 14 Tore) war Ronaldo bereits vor dem Turnier in Deutschland.

© 2024 Getty Images

Portugal vs. Tschechien, Vorrunde: Pepe ältester EM-Spieler Portugals Abwehrspieler Pepe hat bei der Fußball-EM einen Altersrekord aufgestellt. Mit 41 Jahren und 113 Tagen ist der Verteidiger vom FC Porto, der am Dienstag zum Auftakt in Leipzig gegen Tschechien in der Startelf stand, der älteste Spieler der Turniergeschichte. Damit löste Pepe den ungarischen Torwart Gabor Kiraly ab, der bei seinem letzten EM-Einsatz 2016 40 Jahre und 86 Tage alt gewesen war.

Leipzig Stadium Leipzig, Tuesday, June 18, 2024 UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2024 Germany, Group F stage Matchday 1 Group F Portugal - Czechia, Pepe (Portugal), warm-up, *** Leipzig Stadium Leipzig, Tuesday, June 18, 2024 UEFA EURO 2024 Germany, Group F stage Matchday 1 Group F Portugal Czechia, Pepe Portugal , warm up, Copyright: JoaquimxFerreira © HMB-Media

Österreich vs. Frankreich, Vorrunde: Marcel Sabitzer ist neuer EM-Rekordspieler seines Landes Marcel Sabitzer absolvierte gegen Frankreich sein achtes Spiel bei einer EM-Endrunde und ist damit alleiniger Rekordspieler Österreichs. Der BVB-Profi überholte den verletzten David Alaba und den bereits zurückgetretenen Martin Hinteregger (beide 7). Ebenfalls aufgerückt ist Marko Arnautovic, der wegen seiner Einwechslung auf nun sieben Einsätze bei Europameisterschaften kommt. Österreich hat sich zum insgesamt vierten Mal für eine Endrunde der EM qualifiziert.

© Eibner

Serbien vs. England, Vorrunde: Harry Kane neuer britischer Rekordspieler bei großen Turnieren Star-Stürmer Harry Kane führt die englische Nationalmannschaft beim ersten EM-Gruppenspiel gegen Serbien als Kapitän auf das Feld. Dabei stellt der Superstar des FC Bayern einen Rekord auf. Mit seinem 23. Einsatz stand er so oft wie kein anderer Spieler in der Geschichte der Three Lions bei großen Turnieren auf dem Platz. Vorheriger Rekordhalter war Ashley Cole mit 22 Partien.

© IMAGO/Beautiful Sports

Slowenien vs. Dänemark, Vorrunde: Christian Eriksen nun der älteste dänische EM-Torschütze Mit seinem Tor zum 1:0 für Dänemark gegen Slowenien hat sich Christian Eriksen in die Geschichtsbücher seines Heimatlandes geschossen. Mit 32 Jahren und 123 Tagen ist er nun der älteste EM-Torschütze Dänemarks. Der Treffer gelang Eriksen genau 1.100 Tage nach seinem Kollaps bei der EM-Endrunde 2021 im Auftaktspiel gegen Finnland, als er damals in weiterer Folge sogar reanimiert werden musste und heute mit einem implantierten Herzschrittmacher spielt.

© 2024 Getty Images

Italien vs. Albanien, Vorrunde: Nedim Bajrami der schnellste EM-Torschütze der Geschichte Im Vorrundenspiel zwischen Italien und Albanien brachte Nedim Bajrami die Albaner bereits nach 23 Sekunden in Führung. Damit erzielte er das schnellste Tor der Geschichte bei einer EM-Endrunde. Bislang lag der Rekord bei 67 Sekunden, aufgestellt vom Russen Dmitiri Kirichenko bei der EM-Endrunde 2004.

© Getty Images

Spanien vs. Kroatien, Vorrunde: Lamine Yamal der jüngste EM-Spieler der Geschichte Mit seinem Startelfeinsatz für Spanien im Gruppenspiel gegen Kroatien hat sich Supertalent Lamine Yamal in die EM-Geschichtsbücher eingetragen. Mit 16 Jahren und 338 Tagen ist Yamal jetzt der jüngste Spieler, der jemals bei einer EM zum Einsatz gekommen ist. Sein Länderspieldebüt gab der Youngster des FC Barcelona im vergangenen September.

© ZUMA Press Wire

Deutschland vs. Schottland, Vorrunde: DFB-Team feiert höchsten deutschen EM-Sieg Mit einem fulminanten 5:1-Sieg gegen Schottland startete Gastgeber Deutschland in sein Heimturnier. Alleine in diesem Spiel wurden diverse Rekorde aufgestellt. So war das 5:1 der höchste Sieg überhaupt einer deutschen Mannschaft bei einer Europameisterschaft. Zum höchsten EM-Sieg jemals fehlte nur ein Treffer, diesen Rekord halten die Niederlande seit ihrem 6:1 gegen Jugoslawien beim Turnier 2000. Ebenfalls bemerkenswert: Zum ersten Mal überhaupt schoss ein deutsches Team bei einer EM drei Tore in der ersten Halbzeit eines Spiels. Somit war das 3:0 auch die höchste deutsche Halbzeitführung bei einer EM.

© Bildbyran

Deutschland vs. Schottland, Vorrunde: Wirtz jüngster deutscher EM-Torschütze Florian Wirtz ist dank seines Führungstreffers gegen Schottland mit 21 Jahren und 42 Tagen ab sofort jüngster deutscher EM-Torschütze. Der Leverkusener löst Kai Havertz ab, der 2021 mit 22 Jahren und acht Tagen getroffen hatte. Der gegen Schottland ebenfalls erfolgreiche Jamal Musiala (21 Jahre, 109 Tage) ist ebenso jünger als Havertz. Erstmals in der EM-Geschichte trafen damit zwei Spieler für eine Mannschaft, die 21 Jahre oder jünger sind.

© Pressefoto Baumann

Deutschland vs. Schottland, Vorrunde: Nagelsmann jüngster Trainer der EM-Geschichte Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann durfte sich im Auftaktspiel über einen Altersrekord freuen. Mit 36 Jahren und 327 Tagen ist er der jüngste Coach, der je ein Team bei einer EURO betreut hat.

© 2024 Getty Images

Deutschland vs. Schottland, Vorrunde: Neuer jetzt deutscher Rekordspieler bei Großereignissen Manuel Neuer stand gegen Schottland zum 35. Mal bei einer WM oder EM im Tor. Damit ist der Keeper des FC Bayern nun alleiniger deutscher Rekordspieler bei großen Turnieren. Zuvor hatte er sich die Bestmarke mit Philipp Lahm (34) geteilt.