Toni Kroos: Karriere vorbei! Der beste deutsche Spieler der Geschichte geht

Es beweist Mut, Stärke und auch Überwindung, nach einer absoluten Weltklasse-Saison die Schuhe an den Nagel zu hängen. All diese Attribute vereinigte Toni Kroos mit seiner Entscheidung, dem Fußball nach der laufenden Saison den Rücken zu kehren.

Cristiano Ronaldo dümpelt noch immer in Saudi-Arabien rum, um dort zweitklassigen Halbprofis Tore um die Ohren zu schießen. Michael Jordan seinerzeit versank mit den Washington Wizards in der sportlichen Bedeutungslosigkeit und Tom Bradys letzte Saison endete mit einer negativen Bilanz und einer Heimklatsche gegen die Dallas Cowboys.

Auf dem Höhepunkt ihres Schaffens aufzuhören, das gelang nicht vielen Größen des Sports. Selbst dem "Kaiser" Franz Beckenbauer - in späten Jahren noch beim HSV und New York Cosmos unterwegs - oder Lothar Matthäus schafften nicht den saubersten Absprung.

Die Karriere von Toni Kroos als aktiver Profifußballer ist vorbei. Der zentrale Mittelfeldspieler hat das Ende seiner Laufbahn so präzise gewählt, wie er die Anspielstationen seiner Pässe fand. Er geht als bester deutscher Spieler der Geschichte - völlig unabhängig davon, dass der große Traum geplatzt ist.

Das Wichtigste in Kürze

Das Champions-League-Finale gegen Borussia Dortmund war das siebte an der Zahl für Kroos, sechs davon gewann er. Beides Weltrekord, kein Spieler kann mehr vorweisen. Braucht es noch mehr Zahlen? Es ist vielleicht aktuell schwer greifbar, aber Kroos ist einer der größten Spieler. Nicht nur Deutschlands, sondern des Weltfußballs.

EM im eigenen Land: Die Vollendung des Vollendeten

Der einzige Deutsche, dessen Vermächtnis ungefähr auf einem Level mit dem des gebürtigen Greifswalders ist, ist Franz Beckenbauer. Auch der Kaiser hob das Spiel seiner Mannschaften einst stets auf ein neues, auf ein höheres Level und sammelte Titel wie andere Briefmarken. 34 Mannschaftstitel sowie die Auszeichnung zu Deutschlands Fußballer des Jahres 2018 darf Kroos sein Eigen nennen.

Und obwohl der Mittelfeldstratege lange Zeit in Deutschland nicht die Anerkennung genoss, die er sich eigentlich verdient hatte, geht er dank seiner Entscheidung für die Nationalmannschaft umso mehr als ganz Großer. Das Viertelfinal-Aus gegen Spanien war bitter und es war gewiss auch nicht das beste Spiel in der Karriere von Kroos. Aber ohne ihn, das ist allen bewusst, wäre der Aufschwung der DFB-Elf niemals möglich gewesen.

Kroos hat in wenigen Monaten seine Kritiker endgültig verstummen lassen, indem er eine am Boden liegende Nationalmannschaft wieder konkurrenzfähig gemacht hat - und ganz nebenbei Fußball-Deutschland aus dem Tiefschlaf erweckte. Ein Vermächtnis, das das sportliche Scheitern in den Hintergrund rückt.