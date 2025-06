U19-EM: DFB-Junioren verspielen Vier-Tore-Führung - Halbfinal-Traum droht zu platzen

Für die deutsche U19 entwickelt sich das zweite EM-Spiel gegen England zu einem Albtraum. Nach einer 5:1-Führung für die DFB-Junioren endet das Spiel mit 5:5. Damit steht Deutschland kurz vor dem Aus.

5:1 geführt, trotzdem nicht gewonnen: Die deutschen Fußball-Junioren müssen nach einem ernüchternden Offensiv-Spektakel um den Einzug in das Halbfinale der U19-EM in Rumänien bangen. Durch das 5:5 (4:1) gegen England in Bukarest hat die Mannschaft von Trainer Hanno Balitsch den Einzug in die Runde der letzten vier nicht mehr selbst in der Hand.

Im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen am Freitag (ab 19:00 Uhr im Liveticker) benötigt die DFB-Auswahl (1 Punkt) einen Sieg gegen Norwegen (1). Zugleich darf England (2) nicht gegen die Niederlande (6) gewinnen, die nach einem 3:0 gegen Deutschland und einem 2:0 gegen Norwegen bereits sicher und als Gruppensieger für das Halbfinale qualifiziert sind.