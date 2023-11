"Ich bin fassungslos über diese Entwicklung und wüsste nicht, an welchen Schrauben man drehen muss, um dieses Chaos kurzfristig zu beseitigen", betonte der 71-Jährige. Problematisch sei vor allem das System, denn die Österreicher wirkten viel eingespielter, obwohl nicht mehr Qualität auf dem Platz gestanden habe als bei der DFB-Elf.

Mit von der Partie war auch Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß, der sich im "Kicker" gewohnt klar zu den Leistungen der Nationalmannschaft äußerte und zudem ein weiteres Problem in den Raum warf:

Es ist das nächste Kapitel in der enttäuschenden Serie an schwachen Spielen der deutschen Nationalmannschaft.

Nach der ernüchternden Pleite der DFB-Elf gegen Österreich hat Uli Hoeneß wie so oft klare Worte gefunden und ist fassungslos über den Auftritt der Nationalmannschaft in Wien.

Hoeneß: Lange Pause nicht ideal

Konkrete Kritik an Einzelspielern äußerte Hoeneß jedoch nicht, die Mannschaft würde aber schlichtweg viel zu wenige Zweikämpfe gewinnen.

Auch die lange Pause bis zum nächsten Länderspiel im März sei laut dem Bayern-Ehrenpräsidenten alles andere als ideal..

So sei es unmöglich für Aufbruchstimmung und Euphorie im Land zu sorgen, welche für die EM dringend benötigt würde. Auch sportlich könne so nicht an den problematischen Stellschrauben gedreht werden.