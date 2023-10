USA-Reise der DFB-Elf sorgt bei Goretzka und Streich für Unverständnis

Anzeige

Im Gespräch mit ran äußert Nationalspieler Leon Goretzka seine Verwunderung über die umstrittene USA-Reise, Freiburgs Coach Christian Streich macht sie sprachlos.

Von Martin Volkmar

Die deutsche Nationalmannschaft fliegt am Montag zu ihrem 10-Tages-Trip in die USA. Doch schon vor den ersten Länderspielen des neuen Bundestrainers Julian Nagelsmann sorgt die Tour für Unverständnis und Kritik.

Er sei zwar "superfroh, wieder dabei zu sein und voller Vorfreude", sagte Nationalspieler Leon Goretzka im Interview mit ran, gab aber auch zu: "Klar, die Reise ist sehr, sehr anstrengend. Aber das müssen wir annehmen und das werden wir auch machen."

Optimal sei die Tour in eine andere Zeitzone mitten in der Saison aber sicher nicht, so Goretzka weiter. Die DFB-Auswahl spielt am Samstag um 21 Uhr deutscher Zeit in Hartford gegen die USA und zum Abschluss am Mittwoch (18. Oktober) in Philadelphia zu deutscher Nachtzeit gegen Mexiko.

"Was ich schade finde, ist, dass das zweite Spiel um 2 Uhr deutscher Zeit ist. Das kann man nicht so wirklich nachvollziehen", meinte Goretzka daher bei "DAZN". Noch größer ist der Unmut bei den Verantwortlichen in der Bundesliga.