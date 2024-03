Xavi Simons sorgt bei der Niederlande für Zoff: "Werden das nächste Talent verbrennen!"

Anzeige

In den Niederlanden wird heftig über die Leistung des Leipzigers in der Nationalmannschaft diskutiert. Clarence Seedorf warnt vor zu viel Kritik am 20-Jährigen.

Von Tobias Wiltschek

In der Bundesliga gehört Xavi Simons in dieser Saison zu den großen Attraktionen. Mit seinen Vorlagen und teils spektakulären Toren hält der 20-Jährige sein Team RB Leipzig auf Kurs Champions League.

In seiner Heimat aber löst er derzeit eher Streitigkeiten als Bewunderung aus. Noch hat er in der niederländischen Nationalmannschaft nicht überzeugen können. In zwölf Einsätzen für Oranje gelang ihm weder ein Tor noch eine Vorlage.

Es folgte die harsche öffentliche Kritik von Bondscoach Ronald Koeman, der dem Leipziger vorwarf, beim 4:0-Sieg zuletzt gegen Schottland "den Ball viel zu oft verloren" zu haben.

"Er muss langsam die Erfahrung machen, dass wir in den Niederlanden nicht davon profitieren, den Ball zu verlieren", schickte er dem Youngster noch spöttisch hinterher.

Für diese harten Worte musste sich vor dem Duell mit dem Erzrivalen Deutschland (ab 20:45 Uhr im Liveticker) wiederum Koeman deutliche Kritik gefallen lassen.