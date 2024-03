DFB-Team - Havertz unverzichtbar: Keiner kommt an Kai vorbei!

Havertz traf nicht - und die Kritik, die schon kurz nach der Transferankündigung Zimmerlautstärke erreicht hatte, wurde unüberhörbar. Am siebten Spieltag gelang ihm sein erstes Ligator.

Trainer Mikel Arteta hatte einen Plan mit dem 24-Jährigen. Er wollte ihn als Fixpunkt in der Spitze. Er sollte der letzte Baustein für eine Titelmannschaft der Gunners werden. Das fehlende Puzzlestück sozusagen.

Kai Havertz wird oft verkannt. Doch auch in der aktuellen Saison zeigt der Profi vom FC Arsenal, welch großen Wert er für Verein und Nationalmannschaft hat. Es könnte sein Sommer werden.

Arsenal-Fans singen Song für Havertz

Arsenal steht zehn Spieltage vor Saisonende an der Tabellenspitze der Premier League. Der Titelkampf mit Manchester City und dem FC Liverpool ist hochspannend und völlig offen.

Die beste Form haben die Gunners, die zuletzt acht Mal in Folge gewannen. Havertz hat daran einen großen Anteil. Der Deutsche traf zuletzt in vier Ligapartien in Folge - oft entscheidend.

Und so ist der Song, den die Fans ihrem Stürmer gewidmet haben, längst ein Klassiker.

"Waka waka, eh, eh. 60 million down the drain – Kai Havertz scores again." Eine Anspielung auf die 60 Millionen Pfund Sockelablöse, die Arsenal bezahlte.

Havertz ist in absoluter Topform. Zum genau richtigen Zeitpunkt, jetzt, da es um die Pokale geht.