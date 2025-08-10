Liverpool entzaubert
Crystal Palace zeigt, dass Märchen im Fußball immer noch möglich sind – ein Kommentar
- Veröffentlicht: 10.08.2025
- 21:25 Uhr
- Andreas Reiners
Oliver Glasner hat mit Crystal Palace den FA Cup und nun auch den Community Shield gewonnen. Fußball-Romantiker dürfen aufatmen. Ein bisschen zumindest. Ein Kommentar.
Man muss inzwischen geduldig sein. Sehr geduldig.
Der moderne Fußball ist deutlich erwartbarer geworden, ausrechenbarer. Langweiliger wäre zu hart, aber die Großen bleiben eben meist unter sich.
Es gibt sie aber noch, die Märchen. Die Überraschungen. Die Sensationen, die packen, die bewegen, die emotionalisieren.
Dass Crystal Palace seit Mai in der Siegerliste des FC Cups und seit Sonntag auch den Community Shields steht, ist so eine Sensation, so ein Märchen, das Fußball-Romantiker die Freudentränen in die Augen treibt. Und die Fans bewegt.
Crystal Palace: Die einzigen beiden Titel
Es sind die einzigen beiden Titel in der Geschichte des Klubs, den von Oliver Glasner trainierten Underdog, der sich im Fa Cup gegen die Milliardäre von Manchester City durchsetzte.
Am Sonntag musste dann im Community Shield der nicht viel weniger betuchte Meister FC Liverpool dran glauben. Womit diese beiden Wettbewerbe endlich mal wieder einen etwas ungewöhnlicheren Sieger sehen.
Oder anders gesagt: Liverpool und City haben in der Sommerpause laut transfermarkt.de 293 bzw. 176 Millionen Euro in neues Personal investiert.
Crystal Palace 2,3 Millionen.
Umso schöner ist es, wenn es ihn gibt, den Moment, der alles sprengt. Die Geschichte, die keiner erwartet. Wenn der etwas kleinere Klub es den Großen vormacht, was mit so scheinbar profanen Dingen wie Teamgeist, Mentalität oder einem echten Plan möglich ist. Klingt abgedroschen, ist bei einem Duell wie am Sonntag aber elementar. Und die Auswirkungen sind enorm, die Sehnsucht nach diesen Überraschungserfolgen riesig.
Erst recht bei Vereinen, für die diese Triumphe kein Alltag sind. Und wer bei der Übertragung in die Gesichter der glückseligen Fans des Außenseiters geblickt hat, wusste, dass da echte Freude herrschte. Glückseligkeit.
Crystal Palace: Die Liebe ist echt
Und eine echte Liebe, denn Palace wird nach dem FA-Cup-Sieg sicher kaum Erfolgsfans akquiriert haben, die auf den Bandwagon aufgesprungen sind, wie das bei Klubs wie City und Liverpool gerne mal der Fall ist.
Stattdessen gehört zur treuen und leidenserprobten Anhängerschaft zum Beispiel eine der wenigen Ultra-Gruppierungen in England. Tief verwurzelt im Süden Londons, ist der 1861 gegründete Verein einer der ältesten noch bestehenden Profiklubs in England.
Crystal Palace: Europa League oder Conference League?
Ja, natürlich sind auch bei Crystal Palace mehrere Investoren involviert. Diese Verflechtungen haben sogar dafür gesorgt, dass der Klub in der neuen Saison nicht in der Europa League, sondern nur in der Conference League antreten darf. Am Montag soll in der Causa die endgültige Entscheidung fallen.
Trotzdem: Der Erfolg ist nicht erkauft. Und wenn solch ein Klub so eine Geschichte schreibt - vor allem im englischen Fußball, wo echte Überraschungen wie einst Leicester City noch größere Unikate sind - macht das Mut, dass man mit Geld doch nicht jeden Titel kaufen kann.
Sondern dass es im Milliarden-Zirkus auch noch die guten, alten Märchen gibt.
Auch wenn man inzwischen geduldig sein muss.