Beim Hamburger SV ist die Aufstiegs-Euphorie nach schwachen Testspiel-Ergebnissen verflogen, stattdessen gibt es Sorgen und sogar erste größere Zweifel. Sind die Hanseaten wirklich bereit für die Bundesliga? Von Christoph Gailer Knapp drei Monate ist es nun her, dass der Hamburger SV im siebten Anlauf die Rückkehr in die Bundesliga geschafft hat und das einstige Gründungsmitglied somit wieder zurück in Deutschlands Oberhaus ist. Seitdem haben die Hanseaten inmitten der Aufstiegs-Euphorie den Kader nach interner Analyse mit einigen prominenten Namen umgebaut. Bei vielen Aufstiegs-Helden waren die Verantwortlichen um Trainer Merlin Polzin und Sportvorstand Stefan Kuntz offenbar nicht davon überzeugt, dass die Qualität auch für die Bundesliga reichen würde.

VfB Stuttgart verliert Supercup-Härtetest Doch so richtig funktioniert der runderneuerte HSV in der Vorbereitung auf dem Feld noch nicht. Die letzten Testspiel-Ergebnisse lösen erste Zweifel aus, selbst beim gefeierten Aufstiegstrainer Merlin Polzin.

"Natürlich haben wir gehofft, dass wir weiter sind", sagte der 34-Jährige nach der 0:2-Pleite zuletzt im Testspiel gegen La-Liga-Klub RCD Mallorca - der fünften HSV-Niederlage in Folge in der laufenden Vorbereitung. Zu allem Überfluss holte sich Neuzugang Jordan Torunarigha für ein brutales Einsteigen gegen die Spanier auch noch die Rote Karte ab.

Trotz Negativ-Serie versichert Elfadli: "Sind auf gutem Stand" Vor Mallorca verloren die "Rothosen" bereits mit 1:5 gegen den SC Freiburg, mit 0:4 gegen Olympique Lyon, mit 1:2 gegen Sturm Graz und mit 0:1 gegen den dänischen Topklub FC Kopenhagen. Zum Abschluss des Trainingslagers auf der Balearen-Insel stellt sich nun langsam die Frage: Ist der HSV ob dieser enttäuschenden Ergebnisse überhaupt bereit für das Bundesliga-Comeback?

"Das war nicht das Ergebnis, was wir erwartet oder uns erhofft haben", sagte HSV-Profi Daniel Elfadli zwar nach dem Mallorca-Spiel, stellt jedoch zugleich klar: "Wir sind auf einem guten Stand."

Nach Selkes Abgang: Wer ersetzt den HSV-Torjäger? Gut zwei Wochen hat Polzin noch Zeit, um den personell umgebauten Kader fit für die Bundesliga zu machen, dann wartet am 24. August der Auftakt auswärts bei Borussia Mönchengladbach (ab 17:30 Uhr im Liveticker). Nach dem Umbruch muss Polzin acht externe Neuzugänge integrieren. Einige der neuen Akteure sind ohne Zweifel als Sofortverstärkungen angedacht, wie etwa der aus Leipzig geholte Stürmer Yussuf Poulsen. Der 31-jährige Däne ist gefragt, um die Lücke zu schließen, die der Abgang von Zweitliga-Torschützenkönig Davie Selke (22 Treffer in der Saison 2024/25) gerissen hat.

Neben Poulsen, der in der Bundesliga eher als fleißiger Arbeiter denn als Torjäger bekannt war, hat der HSV auch noch Rayan Philippe aus Braunschweig verpflichtet, um die Last des Toreschießens in der Post-Selke-Ära auf mehrere Schultern zu verteilen. Bei nur zwei Treffern in den zurückliegenden fünf Testspielen ist diese Problemzone aber immer noch mehr als offensichtlich. Abzuwarten bleibt, welche Rolle Robert Glatzel , der in der Vorsaison lange verletzt ausfiel, in der Bundesliga spielen wird. Ein Fragezeichen steht zudem hinter Ransford Königsdörffer, dessen geplanter Wechsel nach Nizza kurzfristig platzte.

Torwart-Casting um den Stammplatz Für das Tor verpflichtete der Hamburger SV den israelischen Nationalkeeper Daniel Peretz auf Leihbasis vom FC Bayern. Der 25-Jährige hofft, an der Elbe endlich den Bundesliga-Durchbruch zu schaffen, der ihm in München hinter Manuel Neuer verwehrt blieb. Das Torwart-Casting um den Stammplatz im HSV-Kasten läuft auf Hochtouren. Während Peretz beim Test gegen Mallorca über die volle Distanz ran durfte, bekommt sein Kontrahent und Platzhirsch Daniel Heuer Fernandes laut Polzin im DFB-Pokal in Pirmasens seine Bewährungschance. "Somit haben beide noch mal die Chance, sich über eine längere Spielzeit zu präsentieren. Danach werden wir es gemeinsam auswerten und eine Entscheidung treffen", kündigte Polzin an.

Kuntz will "in der Bundesliga ankommen und drinbleiben" Dass der Umbruch mit einigen Rückschlägen verbunden sein könnte, hat Kuntz wohl schon durch seine langjährige Erfahrung im Profifußball antizipiert. Deshalb warb er auch im Juni 2025, inmitten der Hamburger Aufstiegs-Euphorie, um Realitätssinn bei den Fans.

