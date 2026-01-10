Nach seiner Ausbootung beim FC Barcelona bangt Marc-Andre ter Stegen um seine WM-Chance. Eine Leihe innerhalb Spaniens soll ihn nun wieder zurück in die DFB-Elf bringen. Für Marc-Andre ter Stegen ist das Jahresziel 2026 klar: mit zur Fußball-WM fahren - als Nummer Eins des DFB-Teams. Doch bisher lief es für den 33-Jährigen in dieser Saison überhaupt nicht: Der FC Barcelona holte sich mit Joan Garcia einen neuen Schlussmann, der bisher sehr gute Leistungen zeigt und keine Gründe für einen Torwartwechsel aufkommen lässt. Zudem fiel der deutsche Nationalkeeper mit einer Rückenverletzung länger aus. Nur ein Spiel in der Copa del Rey ließ ihn Trainer Hansi Flick bestreiten. Um noch auf den DFB-Zug aufspringen zu können, muss der Ex-Gladbacher im Winter wechseln - wie die spanische "Sport" berichtet, hat ter Stegen nun einer Leihe zugestimmt.

Ter Stegen will bei Leihe nicht auf Gehalt verzichten Der FC Girona ist schon seit Längerem an dem Deutschen interessiert. Bei einem Wechsel würde ter Stegen mitten im Abstiegskampf landen: Girona ist 16. in La Liga, stellt zudem mit 34 Gegentoren in 18 Spielen die schlechteste Abwehr der Liga. Von Vorteil wäre, dass ter Stegen in Barcelona in der Nähe seiner Ex-Frau und Kinder bleiben könnte: Girona liegt rund 100 Kilometer entfernt. Real Madrid fordert den FC Barcelona im Finale der Supercopa

FC Barcelona – Robert Lewandowski und die Zukunft: Gibt es eine Überraschung? Einen Knackpunkt gibt es aber noch: das Gehalt. Ter Stegen soll bei einem Leihwechsel nicht auf Geld verzichten wollen. Barca stellt sich demnach vor, dass der FC Girona rund 20 bis 25 Prozent des Gehalts übernimmt - doch das kann sich der abstiegsgefährdete Klub wohl nicht leisten. Die Gespräche laufen noch.

