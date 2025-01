Im Stundentakt kamen am Freitagnachmittag die Absagen per WhatsApp. Ping! Wieder einer weniger.

Das Spiel bei Holstein Kiel am Dienstag (ab 18:30 Uhr im Liveticker) rast schließlich heran. Sahin fühlt sich bei alldem "wie in einem schlechten Witz", er erhofft sich dennoch im doppelten Sinne schnelle Besserung - doch es sieht weiterhin düster aus. Immerhin besteht die Hoffnung, dass ein oder zwei der erkrankten Profis zurückkommen können.

BVB: Nuri Sahin sucht keine Alibis

Das wahre Ausmaß dieser Grippewelle, die durch Kader und Betreuerteam rauscht, offenbarte der Trainer erst nach dem Abpfiff. "Wir haben, die Spieler eingerechnet, insgesamt zwölf Kranke", berichtete Sahin konsterniert - also hat es inzwischen auch einige aus dem Staff erwischt.

In der Innenverteidigung standen U23-Spieler Yannik Lührs, Nummer sechs der Positionshierarchie, und Rechtsverteidiger Julian Ryerson. Andere Optionen? Gab es nicht.

Links hinten spielte Almugera Kabar mehr schlecht als recht, obwohl der U17-Weltmeister selbst krank war. "Einige hätten aus gesundheitlichen Gründen eigentlich nicht in der Startelf stehen dürfen", sagte Sahin. Doch was hilft's? "Ich suche keine Alibis", beteuerte der Trainer, "die drei schnellen Gegentore waren auch in dieser Konstellation, in der wir wahrscheinlich nie wieder spielen werden, viel zu einfach. Ich erwarte da mehr."