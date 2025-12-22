Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live: Frauen-Bundesliga im Free-TV, Joyn-Stream - Aufstellungen

München : Mahmutovic - Stanway, Ballisager, Eriksson, Simon - Kett, Caruso, Dallmann, Tanikawa, Damnjanovic - Harder

Leverkusen : Repohl - Merino Gonzalez, Wenger, Turanyi, Vidal - Bender, Zdebel, Piljic, Kögel - Kehrer, Kramer

Am 14. Spieltag der Frauen-Bundesliga trifft Bayer Leverkusen auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Topspiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.

Frauen-Bundesliga: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute ab 18:00 Uhr live im Stream auf Joyn

Frauen-Bundesliga: So seht ihr den FC Bayern in Leverkusen im TV & Stream

Die Frauen-Bundesliga sorgt mit dem letzten Spiel des Jahres noch einmal für ein richtiges Highlight.

Zum Jahresabschluss empfängt Bayer Leverkusen den FC Bayern München. Die Münchnerinnen dürften dabei mit ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck anreisen. Unter der Woche machten Klara Bühl und Co. den Viertelfinaleinzug in der Champions League perfekt.

Komplett anders sieht das bei den Frauen von Bayer Leverkusen aus. Fünf der letzten Spiele verlor die "Werkself", den Anschluss an die Spitze hat das Team mittlerweile verloren.

Ein Sieg gegen den FC Bayern München könnte das Jahr allerdings zu einem versöhnlichen Abschluss bringen.

So verfolgt ihr die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern im Free-TV, Livestream und Liveticker.