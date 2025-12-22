Frauen-Bundesliga im Livestream auf Joyn
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live: Frauen-Bundesliga im Free-TV, Joyn-Stream - Aufstellungen
- Aktualisiert: 22.12.2025
- 17:29 Uhr
Am 14. Spieltag der Frauen-Bundesliga trifft Bayer Leverkusen auf den FC Bayern München. So verfolgt ihr das Topspiel im Free-TV, im Joyn-Livestream und im Liveticker.
Update, 22.12., 17:20 Uhr: Bayern-Aufstellung da
Leverkusen: Repohl - Merino Gonzalez, Wenger, Turanyi, Vidal - Bender, Zdebel, Piljic, Kögel - Kehrer, Kramer
München: Mahmutovic - Stanway, Ballisager, Eriksson, Simon - Kett, Caruso, Dallmann, Tanikawa, Damnjanovic - Harder
Frauen-Bundesliga: So seht ihr den FC Bayern in Leverkusen im TV & Stream
Die Frauen-Bundesliga sorgt mit dem letzten Spiel des Jahres noch einmal für ein richtiges Highlight.
Zum Jahresabschluss empfängt Bayer Leverkusen den FC Bayern München. Die Münchnerinnen dürften dabei mit ordentlich Selbstvertrauen im Gepäck anreisen. Unter der Woche machten Klara Bühl und Co. den Viertelfinaleinzug in der Champions League perfekt.
Komplett anders sieht das bei den Frauen von Bayer Leverkusen aus. Fünf der letzten Spiele verlor die "Werkself", den Anschluss an die Spitze hat das Team mittlerweile verloren.
Ein Sieg gegen den FC Bayern München könnte das Jahr allerdings zu einem versöhnlichen Abschluss bringen.
So verfolgt ihr die Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern im Free-TV, Livestream und Liveticker.
Externer Inhalt
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Frauen-Bundesliga-Spiel statt?
- Spiel: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München
- Wettbewerb: Frauen-Bundesliga; 14. Spieltag
- Datum: 22. Dezember 2025
- Uhrzeit: 18:00 Uhr
- Austragungsort: Ulrich-Haberland-Stadion (Leverkusen)
Frauen-Bundesliga heute live: Läuft die Partie zwischen Leverkusen und Bayern im Free-TV?
Ja! Das Spiel wird live von Sport1 übertragen. Der Sender startet mit der Übertragung um 17:30 Uhr. Anstoß der Partie ist um 18:00 Uhr.
Frauen-Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Leverkusen vs. Bayern heute live?
Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Bayern wird im Livestream von Sport1 übertragen. Abrufen kann man diesen kostenlos über Joyn.
FC Bayern zu Gast bei Bayer Leverkusen: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel der Frauen?
Einen Liveticker zu Leverkusen gegen Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.de.
Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München heute live: Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Spiels der Frauen
- Spiel: Bayer Leverkusen vs. FC Bayern München
- Datum und Uhrzeit: 22. Dezember; 18:00 Uhr
- Trainer: Roberto Pätzold (Bayer Leverkusen), José Barcala (FC Bayern München)
- Free-TV: Sport1
- Livestream: Joyn
- Liveticker: ran.de