Die beiden Teamkolleginnen vom FC Bayern teilen an Neujahr ein Bild, das sie in romantischer Pose zeigt.

Von Tobias Wiltschek

Neues Liebespaar bei den Frauen des FC Bayern München. Lena Oberdorf und Natalia Padilla posteten am Donnerstag in ihren Instagram-Storys ein gemeinsames Foto, auf dem sie sich sehr verliebt anschauen.

Mit dem romantischen Foto, auf dem es so aussieht, als ob sie sich gleich küssen würden, machten die beiden Spielerinnen ihre Liebe offiziell. Überraschen konnte die Neuigkeit aber nicht mehr so richtig.

Wer in den vergangenen Wochen und Monaten auf ihren Instagram-Accounts unterwegs war, sah zahlreiche Fotos, auf denen beide in trauter Zweisamkeit zu erkennen sind.