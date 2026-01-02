frauen-bundesliga
FC Bayern München: Zwei Stars sind ein Paar und machen ihre Liebe öffentlich
- Veröffentlicht: 02.01.2026
- 19:43 Uhr
- Tobias Wiltschek
Die beiden Teamkolleginnen vom FC Bayern teilen an Neujahr ein Bild, das sie in romantischer Pose zeigt.
Neues Liebespaar bei den Frauen des FC Bayern München. Lena Oberdorf und Natalia Padilla posteten am Donnerstag in ihren Instagram-Storys ein gemeinsames Foto, auf dem sie sich sehr verliebt anschauen.
Mit dem romantischen Foto, auf dem es so aussieht, als ob sie sich gleich küssen würden, machten die beiden Spielerinnen ihre Liebe offiziell. Überraschen konnte die Neuigkeit aber nicht mehr so richtig.
Wer in den vergangenen Wochen und Monaten auf ihren Instagram-Accounts unterwegs war, sah zahlreiche Fotos, auf denen beide in trauter Zweisamkeit zu erkennen sind.
So verliebt wie auf dem Foto, mit dem sie ihren Followern ein gutes neues Jahr wünschten, hatte man sie aber vorher noch nie gesehen. Für die deutsche Nationalspielerin Oberdorf dürfte die Liebe zu ihrer polnischen Teamkollegin Padilla auch ein starker Trost sein inmitten ihrer gesundheitlichen Probleme.
Lena Oberdorf zog sich schon zum zweiten Mal einen Kreuzbandriss zu
Im Oktober zog sich die 24-Jährige schon zum zweiten Mal in ihrer noch jungen Karriere einen Kreuzbandriss zu. Nachdem sie sich das Kreuzband zum ersten Mal gerissen hatte, fiel sie sowohl für Olympia 2024 als auch für die EM 2025 aus.
Die Beziehung zwischen der deutschen Mittelfeldspielerin und der Stürmerin aus Polen ist nicht die erste innerhalb des Bayern-Kaders. Pernille Harder und Magdalena Eriksson sind schon seit 2014 ein Paar und haben beide bei den Bayern erst vor Kurzem ihre Verträge bis 2028 verlängert.