- Anzeige -
- Anzeige -
Wieder spielt das Wetter nicht mit

Frauen-Bundesliga: Nächstes Spiel wetterbedingt abgesagt

  • Aktualisiert: 04.02.2026
  • 12:41 Uhr
  • SID

Die Frauen-Bundesliga hat weiterhin mit den aktuellen Wetterbedingungen zu kämpfen. Das nächste Spiel wurde abgesagt.

Die witterungsbedingten Spielabsagen in der Frauen-Bundesliga nehmen auch im Februar kein Ende. Wenige Stunden vor dem Anpfiff wurde die zuvor bereits verschobene Partie von Eintracht Frankfurt gegen die TSG Hoffenheim erneut abgesagt. Das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel kann wegen des weiterhin nicht "bespielbaren Rasens" nicht stattfinden. Das teilte der DFB mit. Ein neuer Termin steht aber bereits fest. Das Siel soll nun im dritten Anlauf am 18. März (18.00) stattfinden.

Zum Wiederbeginn der Frauen-Bundesliga im Januar fanden gleich eine ganze Reihe von Spielen witterungsbedingt nicht statt. Betroffen waren auch die Begegnung der Double-Gewinnerinnen des FC Bayern bei Carl Zeiss Jena sowie das Spiel des VfL Wolfsburg ebenfalls bei dem Klub aus Thüringen.

- Anzeige -
- Anzeige -
Im Ernst-Abbe-Sportfeld kann nicht gespielt werden
News

Jena gegen Wolfsburg abgesagt

  • 23.01.2026
  • 09:54 Uhr
imago images 1062176454
News

England-Star verlässt den FC Bayern

  • 11.01.2026
  • 11:12 Uhr
DEU, München, FC Bayern München vs Real Madrid, Testspiel, DFB, FC Bayern Campus, Saison 25 26, im Bild: Tor und Jubel, Lena Oberdorf (Bayern München 8) herzt Torschützin Natalia Padilla Bidas (Bay...
News

Neues Liebespaar beim FC Bayern

  • 02.01.2026
  • 19:43 Uhr
Die Bayern trainieren seit 1949 an der Säbener Straße
News

Schon im Winter! Bayern-Star wechselt wohl nach England

  • 29.12.2025
  • 23:38 Uhr
FC Bayern München v Valerenga Fotball - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD6
News

Bayer Leverkusen vs. FC Bayern heute live: Frauen-Bundesliga im Free-TV, Joyn-Stream

  • 22.12.2025
  • 17:29 Uhr
Hamburger SV v Eintracht Frankfurt - Google Pixel Women's Bundesliga
News

Union Berlin vs. Eintracht Frankfurt heute live: Frauen-Bundesliga im TV, Joyn-Stream - Endstand 2:2

  • 15.12.2025
  • 22:50 Uhr
Neuendorfs Prestigeprojekt ist geplatzt
News

Zoff um Ligaverband: DFB reagiert mit Verwunderung

  • 04.12.2025
  • 18:32 Uhr
Lena Oberdorf wird verletzt vom Platz geführt
News

Wieder Kreuzbandriss: Verletzungs-Drama um Oberdorf

  • 20.10.2025
  • 17:08 Uhr
Umkämpftes Topspiel in Wolfsburg
News

Sieg in Wolfsburg: FC Bayern erobert Spitze

  • 11.10.2025
  • 17:27 Uhr
In Köln fiel das Flutlicht teilweise aus
News

Flutlicht-Ausfall: Frauen-Derby in Köln muss abgebrochen werden

  • 05.10.2025
  • 20:50 Uhr