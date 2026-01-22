Frauen-Bundesliga: Carl Zeiss Jena gegen VfL Wolfsburg abgesagt

Die Begegnung zwischen Carl Zeiss Jena und dem VfL Wolfsburg zum Restart der Frauen-Bundesliga ist aus Witterungsgründen abgesagt worden. Das teilten der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und die beiden Vereine am Donnerstag mit.

Die Partie war für Samstag (14.00 Uhr) angesetzt gewesen, eine Platzkommission erklärte den Rasen im Ernst-Abbe-Sportfeld allerdings für unbespielbar. Ein Nachholtermin soll zeitnah bekanntgegeben werden.

Eine Austragung des Spiels sei aufgrund des "hohen Verletzungsrisikos nicht zu verantworten" gewesen, teilte Jena mit: "Die Gesundheit der Spielerinnen hat oberste Priorität." Frost in der Nacht und Höchsttemperaturen kaum über dem Gefrierpunkt seien Grund für den schlechten Zustand des Rasens.

"Für uns ist das sehr ärgerlich", sagte VfL-Trainer Stephan Lerch: "Wir haben unseren Rhythmus aufgenommen, uns akribisch auf dieses Spiel vorbereitet, waren voller Tatendrang und wollten wieder loslegen. Dass wir da einfach rausgerissen worden sind, ist sehr bitter."