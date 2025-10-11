Frauenfußball-Bundesliga: Sieg im Topspiel - Bayern erobern in Wolfsburg die Tabellenführung

Im Topspiel der Frauenfußball-Bundesliga feiert der FC Bayern München ein 3:1 beim VfL Wolfsburg. Damit steht der Double-Sieger wieder auf Platz eins der Tabelle.

Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben nach der großen Champions-League-Enttäuschung Charakter gezeigt und im Spitzenspiel beim VfL Wolfsburg die Tabellenführung in der Bundesliga erobert.

Vor 12.495 Zuschauern in der Wolfsburger VW-Arena siegte der FC Bayern München von Trainer José Barcala vier Tage nach der 1:7-Klatsche beim FC Barcelona mit 3:1 (1:0). Für die Wolfsburgerinnen war es die erste Niederlage in der Saison.

Klara Bühl (27.) und Momoko Tanikawa (57.) und Alara Sehitler (90.+5) erzielten die Treffer der Bayern, Janina Minge (48.) schaffte den zwischenzeitlichen Ausgleich und fügte dem Meister im sechsten Saisonspiel damit den ersten Gegentreffer zu.

Wolfsburgs Maria-Joelle Wedemeyer sah noch die Rote Karte (90.+3). Schon im Supercup im August hatten die Double-Siegerinnen aus München mit 4:2 die Oberhand behalten.