Die Champions League bei den Frauen erstrahlt in neuem Licht. ran hat die wichtigsten Infos zum neuen System und zu Auslosung zusammengefasst.

Nachdem die Champions League bei den Männern bereits in der vergangenen Saison reformiert wurde, ist nun auch der Wettbewerb bei den Frauen an der Reihe.

Ab dieser Saison wird der Wettbewerb von 16 auf 18 Teams aufgestockt, zudem entfällt auch in der Königsklasse der Frauen die klassische Gruppenphase. Diese wird durch eine Ligaphase - ähnlich wie bei den Männern - ersetzt.

Insgesamt werden die 18 Mannschaften in drei Töpfe aufgeteilt. Bei der Auslosung erhält jedes Team zwei Gegner aus jedem Topf und bestreitet in der Ligaphase sowohl drei Heim- als auch Auswärtsspiele. Partien gegen Vereine aus demselben Land sind dabei nicht möglich.

Nach sechs Spieltagen qualifizieren sich die vier besten Mannschaften direkt für das Viertelfinale. Die Plätze fünf bis acht treffen in den Playoffs auf die Plätze neun bis zwölf und spielen die restlichen Viertelfinal-Teilnehmer aus.