Rekorddeal im Frauenfußball: Olivia Smith schließt sich dem FC Arsenal für eine Ablöse von über 1 Millionen Euro an.

Champions-League-Sieger FC Arsenal macht die kanadische Nationalspielerin Olivia Smith zur teuersten Fußballerin der Welt. Die Reds haben britischen Medien zufolge ein Angebot über mehr als eine Million Pfund (1,16 Millionen Euro) für die 20-Jährige akzeptiert. Smith wird demnach vorbehaltlich des Medizinchecks und der als Formsache geltenden persönlichen Übereinkunft mit Arsenal innerhalb der Women's Super League wechseln.

Mit ihrer Weltrekordablöse übertrifft die Stürmerin die bisherige Bestmarke von Naomi Girma. Für die US-Verteidigerin hatte der FC Chelsea im Januar 900.000 Pfund (1,04 Millionen Euro) an San Diego Wave gezahlt. Nach der Marke von einer Million Euro ist nun auch die "Grenze" von einer Million Pfund übertroffen.

Smith war erst im vergangenen Sommer von Sporting Lissabon nach Liverpool gewechselt, das für sie die Klubrekordsumme von mehr als 200.000 Pfund (230.000 Euro) bezahlt hatte. In ihrer Debüt-Saison auf der Insel erzielte sie in 20 Liga-Einsätzen sieben Tore. In 18 Länderspielen für Kanada traf sie viermal.

Bei Arsenal hat Smith in der Offensive jede Menge Konkurrenz. Dort sind auch die EM-Teilnehmerinnen Chloe Kelly, Beth Mead, Alessia Russo (alle England) und Stina Blackstenius (Schweden) sowie die Nationalspielerinnen Caitlin Foord (Australien) und Katie McCabe (Irland) aktiv.