 England unterliegt Brasilien - Österreich mit Rekordtor

Dämpfer für England, Rekord für Österreich, Sorgen um Sommer: Bei den EM-Teilnehmern gab es Licht und Schatten. Ohne ihren verletzten Kapitän Harry Kane haben Englands Fußballer im Härtetest gegen Brasilien zum Start ins EM-Jahr einen Dämpfer hinnehmen müssen. In Wembley unterlag der Vize-Europameister der Selecao im Prestigeduell keine drei Monate vor der EM mit 0:1 (0:0), Matchwinner für Brasilien war das 17 Jahre alte Supertalent Endrick (80.) mit seinem ersten Länderspieltor. Im englischen Sturm vertrat Ollie Watkins den verletzten Bayern-Star Kane, als Kapitän lief Kyle Walker auf. Doch der Verteidiger musste bereits nach 20 Minuten angeschlagen vom Feld. Es entwickelte sich eine intensive Begegnung, im ersten Durchgang mit einem Chancenplus für Brasilien. Nach der Pause kam England besser zum Zuge - bis der eingewechselte Endrick in seinem dritten Länderspiel nach einem Konter cool abschloss und damit einer beeindruckenden Serie der Engländer im Wembley-Stadion ein Ende bereitete. Es war die erste Niederlage für England in der Londoner Arena seit 21 Spielen. Den nächsten Test bestreiten die Three Lions am Dienstag gegen Belgien ebenfalls in London, ein Einsatz von Kane gilt auch hier als äußerst fraglich. Bei der EURO in Deutschland trifft das Team von Teammanager Gareth Southgate in Gruppe C auf Serbien (16. Juni), Dänemark (20. Juni) und Slowenien (25. Juni).

Rekordtor von Baumgartner Die österreichische Nationalmannschaft hat nach einem Blitztor des Leipzigers Christoph Baumgartner Selbstvertrauen für die EM in Deutschland getankt. Die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick gewann bei EM-Teilnehmer Slowakei 2:0 (1:0), Baumgartner traf bereits nach sieben Sekunden. Es war der schnellste Treffer in der Länderspiel-Geschichte Österreichs.

Frankreich vs. Deutschland: Noten und Einzelkritiken beider Teams

Deutschland schlägt Frankreich auswärts mit 2:0 und kann dabei vor allem im zweiten Durchgang überzeugen. Die Noten und Einzelkritiken beider Teams. © Eibner Frankreich: Brice Samba

Erlebt einen insgesamt seltsamen Abend. Nach acht Sekunden klingelt es erstmals in seinem Tor. Zwar steht Samba nicht gut, doch ausrichten können hätte er vermutlich eh nichts. Danach wird er lange gar nicht gefordert. Pariert im zweiten Durchgang dreimal gut. ran-Note: 3. © Pressefoto Baumann Jules Kounde

Hat mit den Rotationen der deutschen Offensive und ganz speziell mit Wirtz seine Probleme und kommt kaum in die Zweikämpfe. ran-Note: 5 © Nico Herbertz Benjamin Pavard

Wie Kounde hat auch der ehemalige FCB-Profi große Schwierigkeiten mit der Beweglichkeit der deutschen Offensive. Lässt sich mehrfach aus seiner Position ziehen und sieht in den Zweikämpfen oft nicht gut aus. ran-Note: 4 © Ulmer/Teamfoto Dayot Upamecano

Im Zweikampf ist der Bayern-Profi stärker als Pavard, aber auch er wackelt hin und wieder, hat Schwierigkeiten, seine Position gegen die dynamische deutsche Offensive zu finden. ran-Note: 3 © Beautiful Sports Lucas Hernandez

Lässt defensiv gar nichts anbrennen und sorgt dafür, dass Deutschland auf seiner Seite kaum gefährlich wird. Mit dem Ball ist er sehr solide, offensiv tritt er kaum in Erscheinung – auch weil er es mit Mbappe vor sich nicht wirklich muss. ran-Note: 2 © ZUMA Wire Warren Zaire-Emery

Ein sehr wechselhafter Auftritt. Mal defensiv der entscheidende Faktor, um deutsche Angriffe zu unterbinden, mal deutlich zu spät und so eher eine Schwachstelle im taktischen Gebilde. Mit dem Ball mit dem einen oder anderen Impuls im Spiel nach vorn. ran-Note: 3 © Revierfoto Aurelien Tchouameni

Guter Auftritt des Profis von Real Madrid. Gewinnt defensiv fast alle seine Zweikämpfe und kann das Spiel offensiv immer wieder antreiben. ran-Note: 2 © Eibner Adrien Rabiot

Fällt vor allem defensiv auf, weil er das deutsche Spiel immer wieder ins Stocken bringen kann. Ist im Ballvortrag aber häufig eher ein Hindernis als eine große Hilfe. Versteckt sich zudem eher, als sich aktiv anzubieten. ran-Note: 4 © PanoramiC Ousmane Dembele

Macht mit Mittelstädt zeitweise, was er will. Vor allem in der ersten Halbzeit und zu Beginn des zweiten Durchgangs ist er kaum zu stoppen und sorgt immer wieder für Gefahr. Allerdings fehlt es ihm deutlich an Präzision und so bleiben seine Offensivaktionen meist ohne Punch. Taucht im Verlauf des zweiten Durchgangs dann ab. ran-Note: 4 © Beautiful Sports Marcus Thuram

Hat bis zu seiner Auswechslung nur 21 Ballkontakte und wird auch kaum ins Offensivspiel eingebunden. Meist Zuschauer, wenn Mbappe oder Dembele ihre Läufe machen. Kommt auf nur einen ungefährlichen Abschluss. ran-Note: 5 © Schüler Kylian Mbappe

Hat mit Kimmich und den anderen deutschen Defensivspielern weniger Probleme als mit seinen Mitspielern. Während er zaubert, schauen die meist nur zu. Hat gegen ter Stegen eine gute Chance aus spitzem Winkel, scheitert aber an dessen Reflex. ran-Note: 3 © Eibner Jonathan Clauss

In der 61. Minute für Kounde eingewechselt. Spielt etwas stabiler als Kounde, ohne aber wirklich Highlights setzen zu können. ran-Note: 4 © 2022 Getty Images Theo Hernandez

Kam in der 61. Minute für seinen Bruder. Nicht ganz so zweikampfstark, aber auch alles andere als ein defensiver Schwachpunkt. Offensiv dafür etwas aktiver als sein Vorgänger. ran-Note: 3 © 2023 Getty Images Eduardo Camavinga

Zaire-Emery wich für ihn nach 61 Minuten. Mit dem Ball solide, gegen den Ball mit Problemen. ran-Note: 4 © 2023 Getty Images Olivier Giroud

Für Thuram eingewechselt (61.). Von viel Applaus begleitet, ist sein Auftritt aber ähnlich unauffällig wie der seines Vorgängers. Immerhin eine Chance kurz vor Schluss. ran-Note: 4. © MAXPPP Youssouf Fofana

In der 74. Minute für Tchouameni eingewechselt. Fällt im Spiel aber eher ab. ran-Note: 4 © 2022 Getty Images Randal Kolo Muani

Kommt in der Schlussphase für Dembele. Keine Bewertung. © 2023 Getty Images Deutschland: Marc-Andre ter Stegen

Macht dann mit einem Weltklassereflex die erste hochprozentige Mbappe-Chance (25.) zunichte. Zehn Minuten später mit einer gefährlichen Klärungsaktion in die Mitte, die aber ohne Folgen bleibt. Insgesamt weniger gefordert, als von vielen erwartet. Dann aber zur Stelle. ran-Note: 2 © Beautiful Sports Joshua Kimmich

Hat auf seiner rechten Abwehrseite alle Hände voll zu tun mit Superstar Mbappe, der ihm in Sachen Geschwindigkeit deutlich überlegen ist. Der Bayern-Star verteidigt es aber klug. Kimmich kommt hier und da sogar dazu, sich vorne mit einzuschalten. Starker Steckpass zu Musiala (31.), beim eigenen Abschluss (37.) zu überhastet. In der zweiten Hälfte sehr stabil. ran-Note: 2 © Eibner Antonio Rüdiger

Auffälligste Szene kurz vor dem Ende, als er spektakulär das Eigentor von Mittelstädt verhindert. Bis dahin eindeutiger Boss der Defensivreihe. Klar im Spielaufbau und gewohnt rigoros im Zweikampf. Starkes Länderspiel des 31-Jährigen. ran-Note: 2 © Nico Herbertz Jonathan Tah

Umsichtiger Auftritt des Leverkuseners, der sich an der Seite von Rüdiger sichtlich wohl fühlt. Hier und da könnte er im Zweikampf aber sauberer agieren. Kurz vor Schluss windet sich Giroud um den Innenverteidiger herum und verfehlt das Tor nur knapp. ran-Note: 3 © Nico Herbertz Maximilian Mittelstädt

Kombiniert nach vorne gefällig mit. In der Rückwärtsbewegung fehlt ihm gegen den pfeilschnellen Dembele hier und da Geschwindigkeit. Über seine Seite entstehen die ersten Chancen der Franzosen. In der Folge deutlich stabiler. Trifft kurz vor dem Ende fast zum 3:0 und hat dann Glück, dass seine Slapstick-Rettungsaktion (89.) nicht zum 2:1 führt. ran-Note: 3 © Beautiful Sports Robert Andrich

Im Spielaufbau konstant mit einbezogen. Versteht sich hier gut mit seinem Leverkusener-Vereinskollegen Jonathan Tah. Rettet in der 35. Minute in höchster Not vor dem einschussbereiten Rabiot. Auch sonst fast immer Herr der Lage und hellwach, wenn die Franzosen mal Lust auf Offensive haben. Ein starkes Länderspiel und ein echtes Argument für einen EM-Stammplatz. ran-Note: 2 © Eibner Toni Kroos

Der Rückkehrer hat richtig Bock. Sein 107. Länderspiel beginnt er mit einem Knall und legt das Blitz-Tor von Wirtz auf. Auch danach unumstrittener Herrscher im Spiel. Jeder Ball geht zu ihm, erst dann startet der Angriff. Auch gegen den Ball stark. Bester Mann, weil immer und überall Herr der Lage. Bei der Auswechslung (90.) gibt’s Applaus - auch von den Franzosen. ran-Note: 1 © Beautiful Sports Jamal Musiala

In der ersten Halbzeit noch etwas unauffällig. Nach dem Seitenwechsel dann viel besser im Spiel. Umkurvt Samba und legt sehenswert für Havertz‘ Treffer auf. Arbeitet bis zu seiner Auswechslung nach 80 Minuten auch stark im Gegenpressing mit. Harmoniert dazu herausragend mit Wirtz. Das macht Lust auf mehr. ran-Note: 2 © PanoramiC Ilkay Gündogan

Fällt im Vergleich zu seinen "Zauberer"-Kollegen Musiala und Wirtz etwas ab, kommt aber auf der offensiveren Position, die sich der Bundestrainer zugedacht hat, deutlich besser zurecht. Um der unangefochtene Stabilisator für die beiden Jungstars zu sein, geht ihm an diesem Abend in Lyon ein wenig die Ballsicherheit ab. ran-Note: 3 © Eibner Florian Wirtz

Überragendes Spiel des Leverkuseners, der sich in der Offensive völlig frei bewegen darf – und dies auch tut. Nach acht Sekunden nagelt er den Ball zum schnellsten Tor der DFB-Geschichte ins Netz. Vor dem 2:0 zerschneidet sein Traumpass auf Musiala die französische Defensive. Konserviert seine Topform aus dem Verein. Stets anspielbar und voller Spielfreude. ran-Note: 1 © ZUMA Wire Kai Havertz

Erster gefährlicher Abschluss kurz nach Wiederanpfiff, den er leicht verzieht. Zwei Minuten später ist er dann zur Stelle und erzielt aus kurzer Distanz sein 15. Länderspieltor. Immer anspielbar und guter Fixpunkt im deutschen Angriff. Macht die Bälle fest, wenn es nötig ist. Dürfte sich in der ersten Elf festgespielt haben. ran-Note: 2 © Eibner Thomas Müller

Kommt in der 72. Minute für Gündogan ins Spiel und geht hinter die Spitze. Dort sofort mittendrin und mit einem gefährlichen Abschluss (81.) ran-Note: 3 © Schüler Chris Führich

Kommt wie Müller 18 Minuten vor dem Ende ins Spiel. Bildet sofort eine linke Seite mit seinem Vereinskameraden Mittelstädt. ran-Note: 3 © Kessler-Sportfotografie Deniz Undav

Kommt in der 80. Minute ins Spiel und erzielt wenige Sekunden später um ein Haar sein erstes Tor im DFB-Dress. Frankreichs Keeper Samba macht ihm aber einen Strich durch die Rechnung. Keine Bewertung. © Eibner Niclas Füllkrug

Auch der Dortmunder darf zehn Minuten mitmachen und bekommt seine Abschlusschance. Kurioserweise bei seinem Kopfball aus aussichtsreicher Position von Teamkollege Rüdiger behindert. Keine Bewertung. © Schüler Waldemar Anton

Kommt in der Schlussminute zu seinem Debüt und ersetzt den überragenden Kroos. Keine Bewertung. © Eibner

Der Freiburger Michael Gregoritsch führte in Bratislava den Anstoß zu Baumgartner aus, der ehemalige Hoffenheimer stürmte los und traf. Danach kontrollierten die Gäste mit acht Bundesliga-Legionären in der Startelf die Begegnung, verpassten aber in der ersten Halbzeit weitere Tore. Andreas Weimann (82.) sorgte für die Entscheidung. Bei der EM (14. Juni bis 14. Juli) warten aber ganz andere Kaliber auf das Team von Rangnick. Österreich trifft in der Gruppe D unter anderem auf Frankreich und die Niederlande.

Sorgen um Sommer Deutschlands EM-Gruppengegner Schweiz hat zum Start ins Fußball-Jahr ein Erfolgserlebnis verpasst. Beim Testspiel in Dänemark kam das Team um Bayer Leverkusens Mittelfeld-Motor Granit Xhaka zu einem 0:0, zudem verletzte sich Torhüter Yann Sommer am Sprunggelenk. In Kopenhagen bestimmte zunächst der Gastgeber das Geschehen, die Eidgenossen von Nationaltrainer Murat Yakin präsentierten sich offensiv lange zu harmlos. Nach 36 Minuten ging es für den Ex-Gladbacher Sommer nicht mehr weiter, in Abwesenheit des angeschlagenen BVB-Keepers Gregor Kobel musste Yvon Mvogo einspringen. Der frühere Leipziger entschärfte im zweiten Durchgang einen gefährlichen Freistoß von Dänemark-Star Christian Eriksen (62.). Als nächstes testet die Nati am Dienstag in Irland. Bei der EURO sind die Schweizer am 23. Juni in Frankfurt der letzte Vorrundengegner für die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann. Zudem spielen auch Schottland und Ungarn in der Gruppe A. Die Dänen empfangen am Dienstag die Färöer, ihre EM-Gegner sind Slowenien, England und Serbien.

