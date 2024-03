Nationalmannschaft - Rekordtor von Wirtz und Sieg in Frankreich: DFB-Team entfacht EM-Feuer

Ousmane Dembele

Macht mit Mittelstädt zeitweise, was er will. Vor allem in der ersten Halbzeit und zu Beginn des zweiten Durchgangs ist er kaum zu stoppen und sorgt immer wieder für Gefahr. Allerdings fehlt es ihm deutlich an Präzision und so bleiben seine Offensivaktionen meist ohne Punch. Taucht im Verlauf des zweiten Durchgangs dann ab. ran-Note: 4 © Beautiful Sports