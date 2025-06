Benfica Lissabon vs. FC Bayern heute live: FIFA Klub-WM im Free-TV, Joyn-Stream und Liveticker

So verfolgt ihr bei der FIFA Klub-WM 2025 das Spiel zwischen dem FC Bayern München und SL Benfica live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Für den FC Bayern München läuft es bei der FIFA Klub-WM 2025 bisher fast nach Plan. Nach dem furiosen 10:0 zum Auftakt gegen Auckland, konnte der deutsche Rekordmeister auch sein zweites Spiel gegen Boca Juniors mit 2:1 gewinnen.

Für einen großen Schreck sorgte indes die verletzungsbedingte Auswechslung von Jamal Musiala. Der DFB-Star klagte in der 80. Minute über Schmerzen in der Wade, musste aber nicht länger pausieren und nahm seither schon wieder am Mannschaftstraining der Münchner teil.