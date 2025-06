Klub-WM 2025: Stadion nicht ausverkauft! FIFA verscherbelt Tickets für Spiel des FC Bayern

Damit das Stadion so voll wie möglich wird, und nicht wie bei vielen anderen Spielen unzählige Plätze leer bleiben, ist die FIFA derzeit bemüht, noch mehr Fans zu einem Stadionbesuch zu animieren.

Für den FC Bayern steht am Dienstagabend das dritte und letzte Gruppenspiel bei der FIFA Klub-WM 2025 auf dem Programm. Ab 21 Uhr treffen die Münchner in Charlotte auf Benfica Lissabon.

Bayern-Tickets billig zu haben

Dafür hat der Weltverband die Preise signifikant gesenkt. So müssen die Fans in Charlotte (Stand Montag, Anm.d.Red.) für eine Eintrittskarte in der billigsten Kategorie nur 17 Dollar, umgerechnet rund 15 Euro, berappen.