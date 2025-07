"Das ist schon risikofreudig. Da nimmt man die Verletzung des Gegenspielers in Kauf", sagte Neuer und fuhr fort: "Ich bin dann zu ihm gegangen und habe gefragt: 'Willst du nicht mal hingehen? Der Jamal liegt da.' Es gehört sich aus Respekt, dahinzugehen, ihm gute Besserung zu wünschen und ein kleines Sorry auszusprechen. Daraufhin ist Donnarumma dann auch zu Jamal gegangen."

"Verrückt", "ungerecht" - heftige Kritik an Neuer aus Italien

Die Kritik Neuers an Italiens Nummer 1 Donnarumma rief auch in dessen Heimat Reaktionen hervor. So geriet Neuer in Italien in den Fokus der Kritik für seine deutlichen Worte in Richtung Donnarumma.

"Donnarumma geht zum Ball - und öfters legt der Angreifer ja einen Sprung hin, um dem Torhüter auszuweichen. Meiner Meinung nach ist Neuers Kritik an Donnarumma sehr hart und ungerecht", sagte Ex-Juve-Star Alessio Tacchinardi als Experte bei "Mediaset Infinity", "es erscheint mir verrückt, wenn er (Neuer, d. Red.) uns erzählt, er wäre da nicht ähnlich reingegangen".