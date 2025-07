Die FIFA Klub-WM endet für den FC Bayern im Viertelfinale. Die Münchner scheitern trotz guter Leistung an Paris Saint-Germain und verlieren zudem Jamal Musiala. PSG beendet die Partie mit neun Spielern.

Der Traum vom Weltpokal ist unter großen Sorgen um Jamal Musiala geplatzt, Klub-Ikone Thomas Müller verlässt den FC Bayern ohne weitere Trophäe: Der deutsche Rekordmeister ist im letzten Spiel mit Ur-Münchner Müller im hochklassigen Viertelfinale der Klub-WM an Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain gescheitert - und bangt nach einem abermaligen Verletzungsdrama um Zauberfuß Musiala.

Nach dem überaus unglücklichen 0:2 (0:0) in Atlanta wird Müller "seinen" Verein nach 17 Profijahren verlassen, noch mit unbekanntem Ziel. Sein designierter Erbe Musiala, der nach drei Monaten in die Startelf zurückgekehrt war, verletzte sich schwer am Knöchel und muss wohl erneut lange pausieren. Josip Stanisic musste überdies mit einer Oberschenkelverletzung ausgewechselt werden.