FC Bayern München: Nach Verletzung von Jamal Musiala - Fans sauer auf Max Eberl

Jamal Musiala wird dem FC Bayern München lange fehlen. Aussagen von Sportvorstand Max Eberl im Hinblick auf die Transferpläne kommen bei den Fans nun gar nicht gut an.

Diese Aussagen rufen Kritik einiger Fans hervor! Im Viertelfinale der Klub-WM verletzte sich Bayern-Star Jamal Musiala schwer. Monatelang wird der deutsche Nationalspieler ausfallen, viele Anhänger fragen sich nun, ob und wenn ja, wie der 22-Jährige ersetzt werden kann.

Sportvorstand Max Eberl erweckte nach dem 0:2 gegen Paris St. Germain, das das Aus bedeutete, im Gespräch mit Journalisten aber nicht den Eindruck, als würden die Münchner im Hinblick auf Musiala ihre Transferpläne ändern.

"Wenn wir unsere Kaderplanung machen, berücksichtigen wir, was in der vergangenen Saison passiert ist. Wir wollen Verletzungen nicht als Ausrede für alle Ergebnisse benutzen, aber was wir aus der zurückliegenden Saison gelernt haben, ist, dass wir für die Saison 2025/26 nicht viel tun müssen“, ließ er verlauten.

Und fuhr fort: "Wir wollen auf jeden Fall Dinge anpassen, aber wir haben das Gefühl, dass wir mit einem vollen Kader Inter (im Champions-League-Viertelfinale, Anm.d.Red.) geschlagen hätten und weitergekommen wären. Die Qualität, die uns [aufgrund von Verletzungen] auf dem Platz gefehlt hat, hat uns geschadet."