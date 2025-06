FC Bayern vs. Boca Juniors heute live: FIFA Klub-WM im Free-TV, Joyn-Stream und Ticker

So verfolgt ihr bei der FIFA Klub-WM 2025 das Spiel zwischen dem FC Bayern München und Boca Juniors live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Für den FC Bayern München begann die FIFA Klub-WM 2025 mit einem wahren Tor-Festival. Mit 10:0 entschied der deutsche Rekordmeister seine Auftaktpartie gegen Auckland City für sich.

Mit Boca Juniors wartet auf die Mannschaft von Vincent Kompany am 2. Spieltag nun eine wohl deutlich schwierigere Aufgabe. Die Südamerikaner erkämpften sich in einer hitzigen Partie gegen Benfica ein 2:2, könnten mit einem Sieg gegen den FCB also einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen.