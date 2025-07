Borussia Dortmund spielt im Viertelfinale der FIFA Klub-WM 2025 Real Madrid. So verfolgt ihr den deutsch-spanischen Kracher live im Free-TV in SAT.1 und im kostenlosen Livestream auf Joyn.

Update, 5. Juli, 21:05 Uhr: BVB gegen Madrid zur Halbzeit hinten

Zur Pause führt Real Madrid mit 2:0 gegen Borussia Dortmund. Der BVB kam eigentlich gut in die Partie rein und ging mutig nach vorne. Doch nach nur zehn Minuten nutzte Real die erste gute Chance sofort aus und ging in Führung. Im Anschluss kam von der Borussia offensiv so gut wie nichts und die Königlichen hatten kein Problem damit, die Abwehrkette der Dortmunder zu überspielen. Insgesamt waren die Schwarz-Gelben im Angriff viel zu harmlos und schafften es nicht, Real in Bedrängnis zu bringen. Die Los Blancos hingegen nutzten ihre Chancen konsequent aus und führen zu Recht.