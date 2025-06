Ohne den gesundheitlich angeschlagenen Torjäger Kylian Mbappé setzte sich der Champions-League-Rekordsieger am Sonntag im Bank of America Stadium von Charlotte mit 3:1 (2:0) gegen den mexikanischen Klub FC Pachuca durch.

Schlechter hätte das zweite Turnierspiel für die Königlichen kaum beginnen können. Innenverteidiger Raul Asencio sah in der 7. Minute nach einer Notbremse Rot, Real hatte damit fast über die gesamte Spielzeit einen Mann weniger auf dem Platz. Dennoch ging der Favorit in Führung, der frühere Dortmunder Jude Bellingham (35.) erzielte das 1:0.

Arda Güler trifft für Real

Noch vor der Pause legte der erst 20-jährige Arda Güler das 2:0 nach (43.), im zweiten Durchgang erhöhte Fede Valverde (70.), ehe Elias Montiel verkürzte (80.). Rüdiger kam in der 78. Minute für Neuzugang Trent Alexander-Arnold ins Spiel.

Durch den Dreier setzte sich Real vorerst mit vier Punkten an die Spitze der Gruppe H. RB Salzburg (3) kann in der Nacht (0.00 Uhr MESZ) im Spiel gegen Al-Hilal (1) aber wieder vorbeiziehen. Pachuca (0) ist Letzter.

Mbappé fehlte Madrid erneut, da er sich derzeit nach Klubangaben "stückweise" erholt. Der 26-Jährige war am Donnerstag wegen einer "akuten Magen-Darm-Grippe" zwischenzeitlich im Krankenhaus gewesen. Real trifft am Donnerstag in seinem letzten Gruppenspiel in Philadelphia auf Salzburg.